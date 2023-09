Conflicto con Paraguay: "En vez de controlar la evasión subimos peaje, la fácil".

En medio de una situación conflictiva y desacuerdos de Paraguay, Brasil y Bolivia con la Argentina por el cobro de peaje en la hidrovía Paraná-Paraguay, desde el gobierno paraguayo anunciaron en los últimos días que se retiraba "el 100% de la potencia de energía" que le corresponde de la central hidroeléctica binacional de Yacyretá", lo que implica un recorte en la porción que habitualmente se le transfería a la Argentina.

Para analizar la tensión creciente en materia institucional entre los países, Rodrigo Ipolitti en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario habló con el analista internacional Marcelo Biasatti, quien se refirió a la creciente debilidad argentina en materia de Defensa, así como al “atraso” que implica hablar de “guerra” en el actual contexto latinoamericano.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Desarticulación. “En principio tendríamos que decir que el Mercosur está, pero los objetivos nacionales de los países vienen dispares. Se empezó a desarticular con Bolsonaro, Lacalle Pou busca salidas por fuera, tiene como protagonista ahora a Paraguay.

Desfinanciamiento. “En principio, viene por el lado de la hidrovía, el principal problema es que es por donde sale gran parte de la riqueza de nuestro país. Si tan solo Argentina tuviese un control de lo que se evade, pagaría de contado los compromisos de la deuda externa”.

Pujas geopolíticas. “China quiere poner plata para la hidrovía, en el mundo se está discutiendo por cómo se va a mover la logística, en base a cómo va a ser la matriz extractiva para esa logística. Los ingleses lo hicieron por los ferrocarriles, Gran Bretaña sacaba los granos. Hoy se está debatiendo la matriz logística del siglo XXI”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Vínculo. “Argentina es el gran abastecedor a Paraguay de insumos. Y, a su vez, prácticamente, no tiene barcazas porque la tercera flota del mundo es Paraguay. Argentina renunció a eso. Mientras los chunos dicen eso, Paraguay le quiere dar en el plano de reconstrucción a una empresa particular que es el ejercito de los EEUIU.

Trasfondo. “Si vemos las raíces históricas, la guerra de la Triple Alianza, fue Gran Bretaña que no quería que haya un proyecto independiente como tenía Paraguay en ese momento. EL motivo fundamental tenía que ver con algo que venimos peleando desde la batalla de San Lorenzo. La navegación de los ríos interiores. Ahí está el tema geopolítico principal”.

Actualidad. “Paraguay vive de la energía que vende. Ellos decidieron no ser un país industrial. Principal comprador Brasil, con precio histórico arreglado por volumen de 18 dólares por unidad de medida. Argentina compra, pero nosotros pagamos 25 por eso mismo. El presidente Santiago Peña reclama una deuda de 150 millones. Massa responde que ellos tienen por la construcción una deuda de 4000 millones. En corto y mediano plazo no afecta”.

Reclamo. “Argentina empezó a cobrar un peaje. Paraguay va a hacer un reclamo ante Naciones Unidas. En algún punto es un tema a revisar porque la necesidad de divisas de la Argentina hace que, en vez de controlar la evasión, hacemos la fácil, subimos el peaje. Cambia un poco la variante, pero la verdad es que no estamos luchando. Cuanto de esto sale por contrabando. Y salen de otra manera. El control de la hidrovía, si queremos saldar nuestras deudas y ser estables, el contrabando no se puede hacer si no tenés tripulaciones que formen parte de la asociación ilícita. La tercera flota del mundo es paraguaya, ¿se entiende?”.