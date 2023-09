En el Congreso de Paraguay, un diputado pidió "ir a la guerra" con Argentina

Carolina Amoroso

El diputado paraguayo por la Alianza Encuentro Nacional, Rubén Rubín, pidió en el Congreso de su país "ir a la guerra" con Argentina, en reclamo por el cobro de peaje en la hidrovía de Yacyretá.

El conflicto se desató debido al cobro de un peaje en la hidrovía y deudas impagas a la Entidad Binacional Yacyretá. Se retiró por parte de Paraguay mayor cantidad de energía a fin de ceder menos excedentes.

En este contexto, las campañas Itaipú 2023, Causa Nacional e Itapú también es Soberanía emitieron un comunicado en el que señalan que Santiago Peña perjudica al país al no ejercer la soberanía y contratar más energía de Yacyretá.

???????? | Diputado paraguayo dice que estaría dispuesto a ir a la guerra contra Argentina:



“Yo como joven paraguayo sí iría a la guerra. Lo que necesitamos son misiles que puedan impactar en puntos importantes de la región, porque si no, ya arrancamos perdiendo el juego… pic.twitter.com/Igamr8NM8m — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) September 21, 2023

En el comunicado, se expresa que Paraguay debe ejercer la soberanía a favor de sus intereses nacionales y no como una medida de represalia a ningún país.

En el texto, se explica que Argentina se ve perjudicada por la contratación del 50% de la energía de Yacyretá. Es energía que debe reemplazar con la quema de hidrocarburos que paga sin subsidios el doble del precio.

En su intervención, el conductor de radio y televisión devenido en político subrayó: "Entiendo que las prioridades son otras, o pareciera que son otras, tenemos que tener mejores escuelas, hospitales, transporte público".

Durante una audiencia con autoridades del Ministerio de Defensa Nacional en el marco de la Comisión Bicameral, Rubín planteó: "Me pregunto: ¿de qué me sirven mejores escuelas y hospitales si no tenemos la capacidad de defender esos edificios, o defender nuestras fronteras, nuestras hidroeléctricas, nuestros acuíferos?".

"No es tanto el tema de cuántos efectivos tenemos, pero sí de tecnología: misiles que alcancen a zonas clave de la región, que protejan nuestros recursos", advirtió.

Al fundamentar su visión sobre la necesidad de modernizar el armamento de sus Fuerzas Armadas, el diputado paraguayo remarcó que "eso le da herramientas a Cancillería para negociar", ya que se quejó de que Paraguay "tiene dos o tres cartas en su mano y los países vecinos tienen cinco, seis, siete u ocho".

"De entrada, este juego diplomático lo empezamos perdiendo si no tenemos la carta de la defensa nacional", añadió.

Además, se mostró molesto por los acuerdos que mantiene la Argentina con Estados Unidos en materia de Defensa: "Cómo puede ser que Estados Unidos le esté dando prestamos para armamento a un país que trabaja con China y a nosotros nos piden que no trabajemos con China y que sólo trabajemos con Taiwán y ni siquiera nos ayudan para tener armamentos".

