Una mañana para todos Notas

Presentan plan integral contra el dengue 2025-2026 en la provincia

El gobierno lanza un programa de prevención y asistencia contra el dengue para enfrentar futuros brotes. Se reportaron 418 casos sospechosos en la última temporada.

20/09/2025 | 08:58Redacción Cadena 3

FOTO: Plan de lucha contra el dengue 2025-2026

  1.

    Audio. Presentan plan integral contra el dengue 2025-2026 en la provincia

    Una mañana para todos

    Episodios

El gobierno presentó el plan integral de prevención, control y asistencia contra el dengue 2025-2026, con el objetivo de mitigar el impacto de esta enfermedad.

El programa contempla acciones de prevención durante todo el año, así como una respuesta rápida ante los primeros casos. Además, se realizarán intervenciones específicas frente a un brote, que incluirán fumigación y refuerzo sanitario.

En la última temporada, la provincia notificó 418 casos sospechosos y 67 confirmados, sin víctimas fatales reportadas. 

Según las autoridades de Salud Provincial, es fundamental que la comunidad y los municipios se sumen a estas iniciativas para reducir el impacto del dengue.

Informe de Alejandro Heredia

Lectura rápida

¿Qué se presentó? El plan integral de prevención, control y asistencia contra el dengue 2025-2026.

¿Quién presentó el plan? El gobierno.

¿Cuándo se implementará? Durante los años 2025-2026.

¿Dónde se notificaron los casos? En la provincia.

¿Por qué es importante el plan? Para mitigar el impacto del dengue y reducir casos en la comunidad.

