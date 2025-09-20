Presentan plan integral contra el dengue 2025-2026 en la provincia

FOTO: Plan de lucha contra el dengue 2025-2026

Una mañana para todos

El gobierno presentó el plan integral de prevención, control y asistencia contra el dengue 2025-2026, con el objetivo de mitigar el impacto de esta enfermedad.

El programa contempla acciones de prevención durante todo el año, así como una respuesta rápida ante los primeros casos. Además, se realizarán intervenciones específicas frente a un brote, que incluirán fumigación y refuerzo sanitario.

En la última temporada, la provincia notificó 418 casos sospechosos y 67 confirmados, sin víctimas fatales reportadas.

Según las autoridades de Salud Provincial, es fundamental que la comunidad y los municipios se sumen a estas iniciativas para reducir el impacto del dengue.

Informe de Alejandro Heredia