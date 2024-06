Los consejos de un experto para ahorrar en luz y gas

Luis Juanicó, doctor en ingeniería nuclear e investigador de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)y del CONICET, brindó consejos en Cadena 3 sobre cómo ahorrar energía y reducir el costo de las facturas de luz y gas. El experto subrayó la importancia de la eficiencia energética no solo para aliviar el bolsillo del consumidor sino también para beneficiar a la economía nacional.

Juanicó explicó que los artefactos que calientan agua son los que más consumen energía en los hogares. "Tenemos tres enemigos ahí importantes: La jarra eléctrica, en invierno, va a tener que esconderla porque consume 1500W", señaló. En cambio, recomendó usar hornallas de gas para calentar agua debido a su menor costo comparado con la electricidad.

En cuanto al uso de aire acondicionado, el ingeniero nuclear destacó la eficiencia de los equipos modernos con tecnología inverter. "Cuando usa el aire acondicionado moderno tiene hasta 600% de eficiencia", afirmó Juanico y agregó que estos equipos son más eficientes cuando hace menos frío.

También hizo hincapié en la necesidad de mejorar las normativas urbanísticas para fomentar una mayor eficiencia energética en las construcciones nuevas. "Cómo puede ser que se apruebe un edificio todo eléctrico sin prever refuerzos en la línea eléctrica", cuestionó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Finalmente, instó a los argentinos a adoptar medidas para ahorrar energía como una forma de contribuir al bienestar general del país: "Usted ahorre y ahorre con la camiseta argentina puesta porque esto está ayudando al país muchísimo", concluyó.

En cuanto a las tarifas, Juanicó manifestó que "el agua, la luz, el gas, que estábamos pagando, era de diez a treinta veces menos que en cualquier país limítrofe, como en Chile, Uruguay, Brasil". "La gente no tomaba conciencia de la importancia de ahorrar la energía", advirtió y señaló que esto es una problemática mundial.

Por último dijo que "no hay nada más ecológico que la eficiencia energética porque esa energía que no la tuvo que fabricar no tuvo que gastar". "El ahorro energético, y esto no se dice mucho, pero es un círculo recontra mil virtuoso por todos lados. Ahorre y ahorre con la camiseta argentina puesta porque esto está ayudando al país muchísimo", cerró.

Entrevista de Una Mañana Para Todos