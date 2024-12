La Legislatura de Córdoba sancionó "Ficha Limpia" para candidatos y funcionarios

La Legislatura de Córdoba aprobó "Ficha Limpia", el proyecto que impide la candidatura a cargos electivos provinciales de aquellas personas que tengan condena en segunda instancia.

Según lo sancionado en la última sesión del año, se establece el alcance a delitos dolosos con pena privativa de la libertad y se amplía esta prohibición hasta alcanzar a candidatos partidarios y funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

De esta manera, la nueva norma sobre la inhabilitación para cargos públicos y electivos “requiere que la sentencia condenatoria haya sido confirmada por sentencia dictada por tribunal de instancia ulterior, por vía recursiva o impugnativa, ordinaria o extraordinaria de conformidad a las normas procesales que resulten de aplicación”.

La ley pretende elevar los estándares de idoneidad y ética para candidatos y funcionarios de toda la provincia.

El texto aprobado compatibiliza tres iniciativas presentadas por legisladoras de distintos bloques: Brenda Austin, Victoria Busso, Julieta Rinaldi, María del Rosario Acevedo e Ileana Quaglino, y modifica artículos de la Ley N° 9.571, Código Electoral Provincial, y de la Ley N° 9.572, Régimen Jurídico de Partidos Políticos.

Brenda Austin había señalado a Cadena 3 que Ficha limpia marca "un requisito ético básico, que es que quienes van a estar ahí sentados tomando decisiones no tengan condenas en segunda instancia por estos delitos".

También había aclarado que la ley no tendrá efectos retroactivos, lo que significa que no afectará a funcionarios que ya ocupan cargos. "Si se aprueba, no podrá ser de aplicación para funcionarios que ya lo son", explicó.

Tras la aprobación, el legislador de Hacemos Unidos por Córdoba, Miguel Siciliano, reconoció que está "feliz porque Córdoba es una de las primeras provincias en tener Ficha Limpia".

Y amplió: "Que toda persona que haya sido condenada en doble instancia, con sentencia, no puede ocupar un cargo público, ni el funcionario, ni en las listas, ni el intendente, es decir, en la función pública. Cosa que para mí es lógica pura y ni siquiera debería discutirse".

Cabe decir que Santa fe, Salta, Jujuy, Chubut, Mendoza, San Juan, Río Negro y Córdoba son las provincias argentinas donde está vigente Ficha Limpia.

En Argentina tiene media sanción de la Cámara de Diputados. Y en Córdoba está vigente en Pilar, Río Tercero, Villa de Soto, Anisacate, Villa del Rosario, La Carlota, Oncativo, Oliva, Bell Ville, Almafuerte, Jesús María, Morteros, Córdoba, Villa María, Villa Carlos Paz, San Francisco, Río Cuarto, La Calera, Mendiolaza, La Cruz, Adelia María, Villa Giardino, Tancacha, Alta Gracia, Berrotarán, entre otros.

Además, la herramienta de Ficha Limpia ya rige en países como Brasil, Chile, Uruguay, México, Perú, Honduras y España, entre otros países.

Por su parte, la legisladora radical Ariela Szpanin también se pronunció sobre la Ficha Limpia, y manifestó que "hoy los cordobeses nos despertamos con una buena noticia, donde los corruptos y las personas deshonestas no van a tener lugar ni en las listas, ni en los partidos políticos".

Entrevista de Guillermo López.