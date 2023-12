FOTO: Juntadas de fin de año, ¿sí o no?: "Hay que establecer límites y prioridades".

Se acerca el final de año y abundan las reconocidas juntadas para despedir el mismo y recibir uno nuevo, y ante ello crece la incertidumbre sobre si asistir a las mismas o no, debido a la situación social, emocional y económica que caldea el país.

En ese marco, el psicólogo especialista en trastornos de ansiedad y entrenamiento de habilidades Alexis Alderete, dijo en Cadena 3 que "hay que poder establecer límites y prioridades para cuidar las emociones".

En primer lugar, explicó que como sociedad tratamos de aprovechar estos últimos días para tener compromisos "y entramos en una vorágine y desesperación de poner la mayor cantidad de compromisos posibles para aprovechar hasta el último día del año".

Y continuó: "Uno tiene esa creencia de que no va a haber más compromisos y que en las vacaciones no se va a poder ver; pero uno se exige demasiado y muchas veces hasta con personas que no ha visto durante todo el año, y eso va arraigado tanto a compromisos laborales, como personales y familiares".

Por otro lado, señaló que "el cambio de gobierno aumentó la propia ansiedad social para ver cómo se proyecta cada uno el año que viene y los próximos años, y eso genera una mayor incertidumbre".

En esa línea, advirtió que las personas tratan de comprometerse lo mayor posible porque "muchos piensan que después no van a poder juntarse porque el dinero no les va a alcanzar".

"Hay que mantener los límites, ya que muchas veces se invita por compromiso social y realmente no existe interés de juntarse. Hay que entender que uno debe autorespetarse y poder comunicarle a la otra persona cómo se siente", amplió el especialista.

Y sentenció: "Es un mito que uno siempre tiene que estar predispuesto".

Informe de Lucia González.