Balance de fin de año: ¿Es bueno para la salud mental?

Siguiendo las tendencias colectivas de hacer un balance de fin de año, son muchas las personas que lo hacen con el fin de evaluar las mejores y peores experiencias del ciclo y proponerse nuevas metas para el año próximo.

Sobre dicha práctica dialogó con Cadena 3 Alexis Alderete, psicólogo especialista en trastornos de ansiedad y entrenamiento en habilidades, quien admitió que realiza un balance cada año y además lo recomienda, ya que "brinda muchos resultados positivos y ayuda a la persona en su proceso terapéutico".

Sostuvo que es sano hacer un balance anual pero siempre poniendo el foco en buscar un equilibrio entre las experiencias positivas y negativas y no centrarse solo en uno de los dos polos.

Comentó que hacer un balance es positivo "porque tiene mucha información de cómo atravesaste el año en cuanto a las emociones, ya que nos sirven para afrontar diversas situaciones".

"Hay que ver qué tan crítico y severo sos con vos mismo y en base a eso desarrollar habilidades a futuro y hacer ajustes", explicó.

Además, aseguró que hacer un balance tiene que ver con realizar un corte y entrar al año siguiente con el pie derecho. Y continuó: "Te proponés metas a corto y largo plazo para poder enfrentar la vida de forma más positiva; y las metas tienen que ser lo más realistas posibles para que no te abrumen".

Por otra parte, valoró la "conexión humana" que hay en Argentina, donde "se reevalúa muchísimo la resiliencia, porque sabemos acompañar y damos muestras de que los argentinos saben acompañar a una persona que pasa una crisis".

También recomendó cómo encarar los objetivos no logrados: "Lo que no pudiste alcanzar tenés que anotarlo y ver cuáles fueron las circunstancias que no te permitieron llegar a ello, porque muchas veces las circunstancias que están alrededor hacen que no hayas llegado a ese objetivo". Y mencionó que "no todo depende absolutamente de vos".

Además, dijo que "la incertidumbre por las elecciones y luego de ellas es un tema muy actual que afecta a la salud mental".

Indicó que siempre recomienda a sus pacientes "que se fijen hasta donde llega su control de las situaciones dentro de su propio ámbito y que enfoquen su atención en esos aspectos".

También sugirió hacer una agenda y meditar "para que la mente no se vaya muy a futuro, porque ahí nos empezamos a desesperar por muchas situaciones que no tenemos el control".

Por último, dijo que hacer el balance tiene que ver con cómo cada uno va formando su propio concepto: "Si sos una persona negativa te vas a enfocar en las cosas negativas y viceversa, pero siempre hay que intentar encontrar el balance en la vida".

Entrevista de "Siempre Juntos".