Impactante: una misteriosa luz iluminó por completo el cielo en Bariloche

Una extraña luz atravesó el cielo de Bariloche y muchos habitantes de la ciudad afirmaron que después de su avistaje, sintieron una fuerte explosión e incluso un temblor. Algunas cámaras de seguridad de la zona grabaron el momento del inexplicable suceso.

La caída de la bola de fuego iluminó la noche de la ciudad. Incluso, una imagen satelital detectó a lo que sería un meteorito. Algunos usuarios compartieron las grabaciones del momento en las redes sociales.

El fenómeno ocurrió a las 00:36 horas, sumiendo temporalmente a la ciudad en un resplandor.

Mirá los videos

Una mañana para todos Un bólido cruzó los cielos de Bariloche y sorprendió a todos Video

Testigos de diferentes sectores de la ciudad afirmaron que sus ventanas vibraron con intensidad y, en algunos casos, sus casas se sacudieron.

Conrado Kurtz, astrónomo y referente del Observatorio Astronómico Mirador del Cielo, de Merlo en San Luis, habló con Cadena 3 de lo ocurrido y señaló que lo que se observó fue un bólido.

"Un bólido es como una estrella fugaz y, por supuesto, no tiene nada que ver con las estrellas. No son estrellas que se caen o pedazos de estrellas o estrellas que se mueren. Cuando uno ve una estrella fugaz, lo que está viendo es el ingreso a la atmósfera de la Tierra de una partícula de polvo, generalmente del tamaño de un granito de arena o más chiquito, pero que entra a velocidades tremendas, a veces hasta 250.000 kilómetros por hora", precisó.

Y añadió: "Si el objeto es más grande, imaginemos un tanto rodado o una pequeña piedra, ahí se genera una estrella fugaz mucho más brillante y a eso es lo que se le denomina un bólido, que puede llegar a iluminar todo el lugar en plena noche".

Remarcó que no hay reportes de que se trate de un meteorito. "Si el objeto es más grande y llega al suelo, ahí recién se lo denomina meteorito. Si lo vemos en el cielo es una estrella fugaz, meteoro o como en este caso, un bólido. Pero puntualmente en este caso, meteorito no porque hasta ahora no hay reportes de que se haya recuperado algún objeto proveniente del espacio".

Entrevista de "Titi" Ciabattoni.