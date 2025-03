El intendente anunció la erradicación de "naranjitas" en el Parque Sarmiento

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, en el marco de su discurso de apertura de sesiones del Concejo de Deliberante, abordó el tema de los "naranjitas" en el Parque Sarmiento, afirmando que "quieren y pretenden cobrar algo que no corresponde".

El funcionario destacó que esta situación genera violencia, y aseguró que "nosotros no sólo no vamos a permitir, las vamos a impedir". El primer objetivo de su gestión fue el Parque Sarmiento, donde operaba una pseudo cooperativa no habilitada, que estafaba a los supuestos socios.

"Cuando tomamos conocimiento y nos acreditamos de la situación, hace tres semanas comenzamos un trabajo con la Guardia Urbana Municipal, con la Policía de la Provincia y con el Ministerio Público Fiscal", explicó. Hasta la fecha, se han realizado siete detenciones y se ha erradicado a los usurpadores del espacio público.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El intendente subrayó que "el Parque Sarmiento es libre para todos los cordobeses, el estacionamiento es gratuito. Nadie debe pagar". En caso de molestias, instó a los ciudadanos a llamar al 911 o a los puestos de Guardia Urbana presentes en el parque.

Además, manifestó que el próximo objetivo es "avanzar en Güemes y en Nueva Córdoba", donde se han recibido numerosas denuncias sobre el uso irregular del espacio público. "No vamos a permitirlo", aseguró.

Además de la erradicación de "naranjitas", el intendente anunció la construcción de un hospital veterinario municipal y mencionó que la ciudad se convertirá en un "obrador a cielo abierto" con diversas obras, como la colocación de luminarias y cloacas en Villa El Libertador, y desagües pluviales en la zona de Sagrada Familia.

Las críticas hacia el Gobierno nacional también formaron parte del discurso del intendente.

/Inicio Código Embebido/

Desde las 21hs. Milei abrirá las sesiones ordinarias del Congreso Se espera un balance de su gestión y los lineamientos para 2025, en un contexto de tensión política.

/Fin Código Embebido/

Informe de Fernando Barrionuevo.