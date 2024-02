Desvalijaron la escuela Ipem 124 de Coronel Olmedo y peligra el inicio de clases

Preocupa la inseguridad en el barrio Coronel Olmedo, de la zona sur de la ciudad de Córdoba, donde asaltaron la escuela Ipem 124: la secundaria, la primaria y el jardín de infantes, tres establecimientos educativos aledaños, donde en la misma cuadra hay una dependencia policial.

Los delincuentes rompieron las rejas y entraron por la ventana. Se llevaron siete aires acondicionados y toda la grifería y los inodoros, por lo que peligra el inicio de clases.

El jardín ya anunció que no habrá clases hasta nuevo aviso porque no tienen inodoros.

"Las vaciaron, les robaron grifería, inodoros, ventiladores, todo", comentó en Cadena 3 una vecina del barrio. Y dijo también que rompieron las cañerías.

Además, contó que su hija, que va al jardín allí, "tendría que haber empezado el jueves pasado pero no tiene fecha para empezar porque no tiene inodoros".

A su vez, lamentó que la Policía estando tan cerca no viera ni escuchara nada. "La comisaría da a la espalda de los tres colegios pero no ven, no escuchan nada".

Y concluyó: "Una vecina que les comentó (a la Policía) que ella estaba viendo algo raro en el jardín y le dijeron que no había nada. Acá hay robos a toda hora y hace mucho que este barrio se convirtió en zona roja de robos".

