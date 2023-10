Desesperado pedido de dos trabajadores que se unieron por su difícil situación

José María Quevedo y Francisco Quatrocci son dos trabajadores que no se conocen, pero que se unieron en una solicitud debido al difícil momento que están atravesando.

Francisco tiene 67 años y es oriundo de la provincia de San Luis. En diálogo con Cadena 3, expresó que llegó a Córdoba porque en su provincia no encuentra trabajo y hace varias noches que se encuentra viviendo en la terminal de ómnibus de esta capital.

"Me ofrezco para trabajar a cambio de una habitación, tengo experiencia en instalaciones eléctricas", explicó el hombre.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Una oyente le dio una buena noticia a Francisco

Luego de haberse conocido su situación a través de Una mañana para todos, Francisco contó que una oyente le ofreció una solución al difícil problema que atraviesa.

"Estoy muy contento y agradecido a la audiencia de Cadena 3 por haber respondido a mi pedido. Ya tengo trabajo y donde vivir. Esta persona que se contactó conmigo es una oyente a quien la radio ya le había hecho un reportaje. Estoy muy agradecido a Dios y a la Cadena por esto", dijo emocionado.

Francisco contó que tiene dos hijos, que se encuentran viviendo en Chubut y España, por lo que él está solo en Córdoba. "Vuelvo a repetir: agradezco mucho la atención de la radio, que se puso mi problema en su mochila y a la oyente se contactó conmigo a los cinco minutos para ofrecerme una solución".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

José María sufrió el robo de su celular y necesita ayuda

Por otra parte, José María tiene 44 años y es jardinero desde hace mucho tiempo. Tiene varios clientes que lo llaman a su celular para contratar sus servicios. Sin embargo, este viernes unos delincuentes le sustrajeron su teléfono y su billetera.

"Me robaron cuando estaba llegando al Hotel Venecia, donde me estoy hospedando y pago $2.000 por día. Lo que más me importa es mi celular porque ahí tenía mis contactos de trabajo. Necesito conseguir un teléfono para recuperar los números de los clientes que suelen llamarme", pidió la víctima en diálogo con Cadena 3.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Guillermo López.