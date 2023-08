Desde el martes el Senado trata los cambios en la ley de alquileres

El proyecto que fue aprobado en la Cámara de Diputados comenzará a ser debatido esta semana en el Senado.

La iniciativa que reforma la letra aprobada en 2019 a instancias del entonces bloque de Cambiemos establece que la vigencia de los contratos entre inquilinos y propietarios se reduzca de tres a dos años, con una actualización que podrá efectuarse dentro de un plazo de entre cuatro y doce meses, con un sistema de actualización acordado entre las partes.

En ese sentido, establece que las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y/o el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) o una combinación de dichos índices.

En este marco, la semana próxima comenzarán las reuniones en el Senado, en la comisión que trata este proyecto de ley.

Desde la Cámara Inmobiliaria Argentina, su presidente Alejandro Bennazar, dijo a Cadena 3 que ya los convocaron para este martes, y que tratarán de apurar al Senado para aprobar esta ley. "Logramos pasar a Diputados dos puntos que habíamos pedido que era la reducción de 36 meses a 24 y la actualización como piso cada 4 meses. De tomarse en senadores y que lo voten quedaría aprobado", destacó.

En ese sentido, señaló que de ser aprobado, "inmediatamente el mercado se debería estabilizar y habría una leve tendencia hacia la recuperación". No obstante, reconoció que "no es la medida ideal", sino que para ello se necesita una "ingeniería de medidas, y la conformación de una mesa general de alquileres, que quedará para la próxima administración".

"El martes a las 16, 17 horas estamos convocados y allí iremos a tratar el tema", destacó.

Para Bennazar, ni bien sea aprobado esto por el senado, impactará directamente en el mercado inmobiliario. "Esto es un logro tremendo. Para contener precios hay que mejorar la oferta, no hay otra forma y eso no va a suceder en lo inmediato. Pero con la actualización cada 4 meses el propietario no va a poner un 30 o 40% arriba el precio y eso impacta en las dos partes", aseguró.

De este modo, el objetivo es eliminar la cobertura de los propietarios ante un contexto inflacionario, que "aumentaba" por las dudas el precio del alquiler. "Elimina el por las dudas, ese es el objetivo", afirmó Bennazar.

