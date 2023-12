Denunció que fue estafada por una falsa propuesta laboral de Mercado Libre

Abigail es una estilista que vive en la ciudad de Córdoba que denunció haber sido estafada por más de $400.000. La joven contó en diálogo con Cadena 3 que recibió una falsa propuesta de trabajo de parte de una cuenta "trucha" de Mercado Libre en Instagram y que debía realizar distintos depósitos bancarios para quedar como empleada fija.

"Me apareció una publicidad por Instagram de una cuenta que simulaba ser Mercado Libre, que buscaba empleados. Entonces entré para ver y decidí probar. Me pedían una inversión de mil pesos, invertir y luego me devolvían el dinero. Además, pedían una comisión por haber cumplido la tarea que ellos me indicaban", sostuvo la damnificada.

Y añadió: "A la tercera misión, tenía que cumplir con cinco tareas para quedar como empleada fija. Me pedían que hiciera por etapas depósitos de $5.000, $10.000, $15.000 y $95.000 hasta llegar a $265.000 pesos. En total, se habían sumado más de $400.000 y no tenía de donde sacar más dinero".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Abigail explicó que ya no tenía como seguir "invirtiendo" y pidió que le devolvieran su dinero. "Me dijeron que no y que si no cumplía con las tareas no podía recibir nada. Quedó todo ahí y me robaron $400.000. Ahí está incluida la jubilación de mi mama, que es su única plata. Mi papa tampoco trabaja. Yo los dejé sin comer", lamentó al borde del llanto en diálogo con Cadena 3.

Fue una muy mala decisión mía, me confié

"Soy una laburadora a pulmón y, por querer hacer unos mangos más, que necesito para mi casa, me salió mal la jugaba", explicó.

La situación ya está en proceso judicial. Sin embargo, la Justicia le comunicó a la damnificada que es muy difícil rastrear todos los depósitos que realizó porque se trata de cuentas de billeteras virtuales que no tienen titulares y que es muy difícil dar con el paradero del estafador o grupos de estafadores.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Fernando Barrionuevo.