De las noches con La Mona a una fiesta solidaria para 12.000 chicos

Alta Gracia tiene una de esas historias que conmueven y contagian ganas de ayudar. Se trata de Los Carteludos, un grupo de amigos que nació hace más de dos décadas y que hoy se convirtió en un motor solidario de la ciudad.

Todo comenzó en el año 2000, cuando un grupo de jóvenes empezó a ir juntos a los bailes de La Mona Jiménez. Inspirados en uno de sus temas, El Carteludo, decidieron hacer una bandera gigante con esa palabra para llamar la atención del ídolo cuartetero. Aquella amistad forjada en los bailes se transformó pronto en algo más: un compromiso con quienes más lo necesitaban.

Desde entonces, Los Carteludos se dedican a reparar camas ortopédicas, sillas de ruedas, caminadores, bastones y todo tipo de elementos médicos que luego entregan en comodato a familias de Alta Gracia. “Si necesitás un colchón anti-escaras, los chicos te lo consiguen; cuando lo devolvés, ellos lo reacondicionan y lo vuelven a prestar”, cuentan los vecinos.

Pero además de esa tarea diaria, hace ocho años el grupo decidió organizar una fiesta por el Día del Niño. Lo que empezó en un pequeño club de barrio con apenas 300 personas, creció año a año hasta convertirse en un evento multitudinario. El año pasado, en el predio del Festival de Colectividades, lograron convocar a más de 12.000 niños y niñas, todos con un juguete garantizado.

Adrián, uno de los integrantes, recuerda con emoción el camino recorrido: “Arrancamos en el Club Ángel de Villa Obrero, con castillitos inflables y poco más. Después pasamos por distintos clubes y cada vez la gente nos ayudaba más. Hoy llegamos a sortear bicicletas, cuchetas, hasta una casita prefabricada. Y a los primeros miles de chicos les damos un regalo seguro”.

La organización comienza a principios de año. Con eventos y actividades, el grupo recauda fondos para comprar juguetes y premios. El esfuerzo es enorme: “Las últimas semanas antes de la fiesta casi no vemos a nuestras familias. A veces discutimos del cansancio y la presión, pero cuando ves a los chicos salir felices, entendés que valió la pena”, asegura Adrián.

Mientras preparan la celebración de este año —que nuevamente espera reunir a miles de familias—, Los Carteludos no detienen su otra labor solidaria. El mismo día que ajustaban detalles para el evento, algunos de ellos reparaban una bicicleta y una silla de ruedas para entregar en la semana.

“Nosotros somos intermediarios entre la gente y los niños. Sin el apoyo de los vecinos nada sería posible. Esto es un trabajo de todos”, resumen con humildad.

En Alta Gracia, la historia de Los Carteludos demuestra cómo la amistad y la pasión compartida pueden transformarse en un proyecto colectivo que cambia vidas. Una bandera levantada en un baile terminó por convertirse en un símbolo de solidaridad.

Informe de Silvina Ledesma