Corte total en Avenida Sagrada Familia afecta a comerciantes desde hace meses

En Avenida Sagrada Familia, un corte total desde Colón hacia Costanera persiste desde hace varios meses debido a trabajos de desagües. La finalización de este sector está prevista para los primeros días de septiembre, pero la situación afecta a varios sanatorios y comercios de la zona.

La Municipalidad de Córdoba anunció que el corte se extenderá dos cuadras más, hasta Avenida Duarte Quirós, a partir del próximo lunes. Este trabajo busca mitigar los problemas de inundaciones que sufre el sector durante la temporada de lluvias, especialmente cuando el agua del barrio Las Palmas desborda hacia la Costanera.

Los comerciantes, conscientes de la necesidad de las obras, solicitan mayor celeridad en los trabajos. Sergio, dueño de una gomería, relató en Cadena 3 que su negocio ha sufrido un parate total.

En ese sentido, contó que los clientes deben maniobrar por la vereda para acceder al local, lo que complica aún más la situación. "Entran dos o tres autos por día, pero el cliente de paso no se detiene", explicó Sergio, quien también menciona que sigue teniendo que pagar sueldos a sus empleados a pesar de la falta de actividad.

Los comerciantes esperan alguna forma de compensación por la baja en sus ventas, aunque hasta el momento no han recibido respuestas concretas de la municipalidad. "Dijeron que iban a hacer un relevamiento", dijo Sergio.

Sin embargo, los comerciantes insisten en la necesidad de que se aceleren los trabajos y que haya más personal en el lugar para cumplir con los plazos establecidos.

Informe de Fernando Barrionuevo.