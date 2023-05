Violentaron la entrada a una peluquería céntrica y la vaciaron en la madrugada

Una peluquería del centro rosarino, muy cerca de la costanera del Parque España, sufrió un robo considerable durante la madrugada de este sábado.

El local está ubicado en calle Italia y Brown. Los maleantes ingresaron forzando la entrada, tras lo cual cortaron el suministro de energía eléctrica y no se activó la alarma. Luego, procedieron a –prácticamente- vaciar el local.

“Entré esta mañana, llegué a trabajar como todos los sábados y me encontré con la puerta violentada, abierta. Habían cortado la térmica, no sé si no sonó la alarma por eso porque estaba conectada”, contó Mauricio, dueño del comercio, al móvil de Cadena 3 Rosario.

“Falta todo, secadores de pelo, plancha, buclera, cafetera, televisor, shampoo. Todo lo que vieron a su alcance se llevaron. Productos importados que son carísimos, no hay en el país, precio altísimo para reponer. Es imposible”, se lamentó.

Por último, el coiffeur se refirió a la posibilidad de observar con mayor precisión unas imágenes captadas por la cámara de enfrente, aunque se dificulta la apreciación de rostro de al menos uno de los delincuentes.

“La cámara del edificio de enfrente toma a una persona saliendo, a las 1.50, con cuatro bolsas cruzando la calle. No se ve bien la cara, la columna tapa la visual de la entrada negocio y se ve una persona que se va cruzando en diagonal para el lado de Wheelright. Se ve que se corta la luz adentro y hasta que sale es media hora”, detalló.

Por último, la víctima de este robo manifestó su “impotencia” ya que “más allá de lo material” se siente “una inseguridad terrible”. Se aguardaba el arribo de personal de la Agencia de Investigación Criminal para recabar elementos de interés para la investigación.