Temporal en Zárate y Campana: llega la ayuda y aumenta el número de evacuados

Las ciudades bonaerenses de Zárate y Campana atraviesan una situación crítica como consecuencia de un temporal que en pocas horas dejó registros de lluvia extraordinarios: 330 mm en Zárate y 230 mm en Campana. Las consecuencias son devastadoras: evacuados, barrios anegados, rutas colapsadas y un micro escolar con 37 estudiantes varado en plena autopista.

El intendente de Campana, Sebastián Abella, confirmó en el programa Una Mañana Para Todos, en Cadena 3 Rosario, que más de 2.000 personas fueron evacuadas en su ciudad. “La situación es complicadísima. El agua pasó incluso la Panamericana, algo que nunca habíamos visto”, relató en diálogo con Cadena 3. Advirtió además que la circulación está completamente cortada entre los kilómetros 80 y 85 de la Panamericana, y que las rutas alternativas también están anegadas.

En paralelo, Marcelo Matzkin, intendente de Zárate, describió en Cadena 3 Rosario, una escena similar: barrios enteros bajo el agua, parques inundados y calles convertidas en ríos. Hasta el momento, 181 personas fueron evacuadas y durante la madrugada se realizaron rescates acuáticos en zonas donde el agua superó el metro y medio de altura. “Zárate nunca tuvo una precipitación como esta”, afirmó.

/Inicio Código Embebido/

RUTA 9, seguimos parados pasando San Pedro al menos desde las 3 am en el mismo lugar, cerca de Estancia La Flamenca, en un micro de Empresa Argentina (20:30 Rosario a Mar del Plata). https://t.co/NVZXxEv1Al pic.twitter.com/s2bAyobWnj — Matias Baldanza.dev ?? ?? (@matiasbaldanza) May 17, 2025

/Fin Código Embebido/

El drama del colectivo varado

Uno de los episodios más alarmantes del temporal es el del colectivo escolar varado en el kilómetro 111 de la Ruta 9, con 37 estudiantes y 4 docentes a bordo. El micro regresaba de un viaje educativo en Rosario cuando quedó atrapado en un tramo de autopista completamente cubierto por agua.

“La situación es muy compleja. Pero el micro, por ahora, es el lugar más seguro: tiene techo, calefacción y no entra agua”, explicó Matzkin. Remarcó que cualquier intento de rescate terrestre podría ser más riesgoso, y que los equipos de rescate ya están trabajando en una solución.

/Inicio Código Embebido/

NO TE MUEVAS. Ya cayeron 150mm y esperamos mucha más lluvia. Si necesitas evacuar llama al 442288 pic.twitter.com/VNSuTON3Gr — Marcelo Matzkin (@MarceloMatzkin) May 16, 2025

/Fin Código Embebido/

Una de las docentes a bordo confirmó que los chicos están contenidos y en buen estado, aunque rodeados por agua sin referencias viales visibles: “No podemos ir para adelante ni para atrás. No vemos la ruta, sólo agua”, declaró.

Prevención, advertencias y llamados a la responsabilidad

Ambos intendentes coincidieron en que la anticipación fue clave para evitar una tragedia mayor. En Zárate, Matzkin tomó la decisión de activar el protocolo de emergencia desde la tarde anterior, cuando la situación aún no era crítica. “Lo que estamos evitando hoy es una catástrofe. Si no lo hubiéramos hecho, estaríamos lamentando víctimas”, aseguró.

A la vez, hubo críticas a quienes ignoraron las advertencias y continuaron circulando o abriendo locales. “No entiendo cómo un micro salió con 40 personas sabiendo que Campana y Zárate estaban bajo agua”, expresó Matzkin.

Desde ambos municipios se pidió a la población que no circule por rutas ni calles anegadas, salvo por situaciones de extrema urgencia. “Si no es por una emergencia médica, quedate donde estás. No te muevas”, insistieron.

Asistencia y falsas campañas

En medio de la emergencia, Zárate desmintió versiones de colectas falsas que circulaban en redes sociales. “No estamos pidiendo plata. Necesitamos ropa seca, eso sí, porque hoy los evacuados están cubiertos, pero cuando regresen a sus casas necesitarán más”, aclaró Matzkin.

Ambos municipios mantienen operativos los centros de evacuación y reciben ayuda de fuerzas provinciales y nacionales. La prioridad, por ahora, es que paren las lluvias y comience a bajar el agua, algo que, de cumplirse, podría llevar entre 24 y 36 horas.