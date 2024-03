Legisladores santafesinos opinaron sobre el discurso del presidente Milei.

El presidente Javier Milei convocó este viernes a gobernadores, expresidentes y lideres de partidos políticos a la firma de "un nuevo contrato social" con diez políticas de Estado y trazó un duro balance sobre los últimos gobiernos al señalar que "los últimos 20 años han sido un desastre económico y una orgía de gasto público", en un discurso pronunciado en el Congreso nacional al dejar inaugurado el 142° período de sesiones ordinarias.

En un discurso que se extendió por espacio de 73 minutos, Milei señaló que ese "un nuevo contrato social", que propuso que se firme en Córdoba el 25 de mayo, estará sujeto a la aprobación de la Ley Bases y a un nuevo Pacto Fiscal, en tanto que anunció el envío al Parlamento de un paquete de leyes "anticasta".

Este sábado en Una mañana para todos por Cadena 3 Rosario, legisladores nacionales santafesinos dieron su visión del discurso del Presidente.

Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza). “El presidente estructuró su discurso con una presentación primero del estado de situación en que encontró el país cuando lo recibió, información que fue dándole a toda la ciudadanía a lo largo de estos tres meses, que aclaró también el presidente, me parece que esto no significa que hayamos salido de la crisis ni de los efectos de la crisis que nos dejó el gobierno anterior, con lo cual esto implica que todavía falta pasar por un periodo difícil para los argentinos, lamentablemente, y creo que la parte quizás la sorpresa fue esa presentación de tenemos un momento histórico, una oportunidad histórica de sacar el país adelante y puso bien en claro las dos veredas para que los gobernadores y para que la clase política elija de qué lado quiere estar”.

José Núñez (PRO). “Lo califico como muy positivo. El presidente hizo un repaso por la herencia que recibió, las acciones que tuvo que tomar y a dónde quiere ir. Todos los puntos que mandó los compartimos. Yo escuchaba a mis colegas de distintas fuerzas políticas, obviamente, no el kirchnerismo, que decían, -"Che, coincidimos". -"Sí, sí". Y hay que dejar de lado las formas. Yo entiendo que son importantes las formas y yo tengo otras formas, pero acá lo que hay que discutir es el fondo, no las formas. Es un excelente momento que tiene la Argentina y espero, deseo y voy a trabajar para que no se desaproveche esta oportunidad”.

Diego Giuliano (Frente Renovador). “La verdad es que lo más importante que el discurso tuvo como contenido fue esta necesidad de acuerdo, ¿no? Creo que esto implica, primero, un reconocimiento del presidente de que se ha equivocado hasta ahora. El problema no está en el Congreso. Yo creo que estamos equivocados si creemos que el problema está en la política solamente. El problema está en el supermercado. El problema real está en las consecuencias de las medidas que ha tomado hasta ahora. Ahora, en este tramo de 80 días, la gente está peor, y hay 3.600.000 pobres nuevos. Esto lo plantea el diario Clarín, en base al análisis que hacen instituciones como la UCA. Digo, toda esta situación creo que hay que tomarla, hay que revertirla, y hay que, esta herramienta que el presidente anoche pone a consideración de todos, que es este diálogo, este acuerdo, creo que hay que aprovecharlo”.