Gisela Scaglia: "Acá nadie ganó nada, hay que tener mucha humildad ahora"

En la mañana de este sábado, la diputada nacional Gisela Scaglia, candidata a vicegobernadora de la provincia de Santa Fe y vicepresidenta del PRO en la región, habló en Una mañana para todos por Cadena 3 Rosario.

Este viernes, se realizó en Rosario un encuentro que reunió a los candidatos y principales dirigentes de 15 partidos políticos provinciales que integran el Frente Unido para Cambiar Santa Fe, que ganó las elecciones PASO del domingo 16 de julio pasado.

Motivo. “Lo que buscamos fue que todos los partidos empezáramos a trabajar para ganarle al modelo que hoy gobierna la provincia tenemos que estar todos juntos y con mucha amplitud. El domingo los santafesinos se hicieron sentir sobre todo en una esperanza de cambio. Dijeron basta. Y nosotros creemos que cada santafesino que dijo basta, que no nos votó a Maxi y a mí, que votó a las otras fórmulas, nos acompañe también el 10 de septiembre. Por eso es muy importante esta unidad, es un gran compromiso de volver a devolverles una provincia un poco mejor. Y ese será el camino”.

Ausencias. “Abrimos la invitación a todos, pero para nosotros era muy importante que estuvieran quienes habían conformado como presidentes de los partidos el Frente Unidos para Cambiar Santa Fe. Se armó una mesa de trabajo, de coordinación política, la semana que viene va a haber un encuentro de los equipos técnicos y ya habrá tiempo, obviamente, para caminar juntos con el resto de las fórmulas o con el resto de las personas que fueron candidatos en esta elección. Yo espero que todos entendamos que por el bien de los santafesinos tenemos que estar juntos, porque Santa Fe duele mucho”.

Factores. “No fue solo la seguridad, fue también la escuela. La educación también te quita vida, es central. La gente cada vez que yo iba a un lugar y hablaba de educación, sentía que todo el mundo se me sumaba, la escuela es la única que está en el pueblo. Entonces, la obligación es tan grande que tenés como estado de la provincia de poner un plan educativo serio”.

Chance. “Hay una posibilidad histórica en la provincia que es darle también al gobernador mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado, porque tenemos muy buenas elecciones, el departamento Rosario, por ejemplo. Se puede ganar. Entonces, el desafío es también hacer la mejor elección de cara a lo que viene para las reformas, se necesitan leyes urgentes”.

Plan de seguridad. “Primero es autoridad y liderazgo. Lo segundo que tenés que hacer es el equipamiento. Hoy hay policías que te cuentan que si no le pone el presidente comunal combustible no tienen cómo salir y ni hablar de los móviles, la poca tecnología que tienen o los chalecos. Enmarcado en una ley de emergencia o lo que sea, un equipamiento total de nuestra fuerza policial. Volver a jerarquizar la policía. Tiene que haber mandos medios en la fuerza y tiene que haber respaldo del gobernador a lo que la policía hace. Nadie le puede pedir nada a un policía cuando el gobernador no la respalda. Lo otro que tenés que hacer es volver a la investigación criminal compleja en la provincia, bandas narcos que no metieron nunca más en cana; volver a tener presos de alto perfil en el sistema penitenciario de la provincia de Santa Fe con medidas muy estrictas y restrictivas porque desde la cárcel no nos pueden amenazar”.

Entrevista de Jonatan Raimundo, Mirta Andrín y Agustín Dadamio.