Del mate al celular: advierten por "efectos colaterales" que provocan choques

Tras el debate motivado por la elevación de las multas en Mendoza por la ingesta de mate en las rutas provinciales, el ingeniero Fabián Pons, presidente del Observatorio Vial Latinoamericano, analizó el alcance a nivel nacional y las fallas actuales, en Una mañana para todos por Cadena 3 Rosario.

Según Pons, "la ley de tránsito, la de cada provincia del país, establece que se debe manejar constantemente con las dos manos en el volante". Sin embargo, enfatizó que no hay ninguna norma que mencione específicamente el consumo de mate.

Pons explicó que "si venía con una botellita de agua o con un cucurucho hubiese sido lo mismo", ya que la infracción se basa en no tener ambas manos en el volante. "El mate, sí o sí debe haber sido un movimiento con una mano, que puede ser un teléfono también", agregó.

En esa línea, destacó que la distracción no proviene del acto de tomar mate en sí, sino de las consecuencias que pueden surgir, como "los efectos colaterales", que son las distracciones provocadas por un derrame o cualquier otro incidente que pueda desviar la atención del conductor.

En relación a las multas por el uso del celular, Pons aclara que son dos cuestiones distintas: "no tenés las dos manos en el volante, y las distracciones que genera el hecho de mantener la atención puesta en otra cuestión que no sea el tránsito". Además, señaló que "no se puede poner prohibido estornudar", y que "siempre es conveniente mantener la atención en el camino constantemente".

El ingeniero critica la falta de control en la aplicación de leyes de tránsito, mencionando que "una cosa es escribir y otra cosa es hacer cumplir". Pons sostiene que "mientras no hagamos eso, no va a cambiar", refiriéndose a la necesidad de un enfoque integral que incluya educación, comunicación, control y sanción para mejorar la seguridad vial.

Por último, Pons resaltó que el problema cultural en el manejo es profundo y que "es muy difícil de controlar".

El especialista vial enfatizó en la importancia de que los ciudadanos conozcan a los funcionarios responsables de la seguridad vial en sus municipios, sugiriendo que "preguntándole al futuro intendente quién va a ser su secretario de transporte" se puede empezar a generar un cambio significativo en la conducción y seguridad en las vías. ]





Entrevista de Susana Manzelli.