Conflicto con viajes de egresados: más quejas y desconocimiento de la normativa.

En las últimas horas, los viajes de turismo estudiantil han estado en el centro de la polémica debido a diversos incidentes y descontento por parte de padres y alumnos. La empresa de Turismo Travel Rock, con sede en el centro de Rosario, pospuso por cuarta vez un viaje a Bariloche, lo que generó malestar y momentos de tensión con los afectados esta semana.

Hay dos tipos de viajes de turismo estudiantil: los viajes de estudio, que forman parte de la currícula pedagógica y suelen ser a destinos dentro del país, y los viajes de egresados, como los populares destinos de Bariloche y Carlos Paz, que suelen presentar más problemas y conflictos.

Según Antonio Salinas, titular de la Oficina de Defensa del Consumidor, esta materia está ampliamente regulada por la Ley Nacional de Turismo Estudiantil (Ley 25.599) y la Ley de Defensa del Consumidor. Sin embargo, a pesar de estas regulaciones, las empresas de turismo a veces incumplen con lo pactado, lo que puede llevar a situaciones conflictivas, expuso en Una mañana para todos por Cadena 3 Rosario.

Aumento. “Creció –interanualmente- un 80 por ciento la cantidad de consultas, reclamos que hacen los padres y las madres ante nuestra oficina respecto de todo lo que tiene que ver con el turismo estudiantil”.

Situación. “Hay muchísimo regulado, pero se incumple. Y lo que sucede muchas veces, lastimosamente, es que muchos de los padres y las madres no conocen esta normativa. Están en su derecho, no tienen por qué conocerla, pero las empresas se valen de eso para poder hacer como algunas trampas”.

Recomendación. “El Ministerio de Turismo de la Nación tiene un registro de empresas de turismo estudiantil autorizadas y certificadas. Cualquier padre o madre que esté a punto de empezar a contratar, la modalidad de promoción generalmente es en la puerta de las escuelas, aparecen chicos y chicas muy jovencitas en las escuelas y folletean, le comentan a las familias propuestas de empresas de turismo. Lo primero que hay que hacer es entrar a la página del Ministerio de Turismo de la Nación y revisar. Hay un buscador que funciona bastante bien. Pone el nombre de la empresa y ahí te determina si está autorizado o no para realizar este tipo de viaje. Si a no figura en ese buscador, la recomendación es no seguir, no ir ni siquiera a la reunión”.

Instancias. “Todo lo que esté escrito y firmado en el contrato y no se cumpla, constituye lo que se denomina incumplimiento contractual. Por ende, es susceptible de ser denunciado, reclamado, intimado a la empresa. Eso es lo que tenemos, una instancia que da muchos buenos resultados, de mediación o conciliación. Lo que hacemos, generalmente, incluso cuando los problemas se suscitan antes de viajar, es poder conciliar con el contingente y la empresa que ante algún incumplimiento contractual, lo que tiene que hacer es reparar el daño, es decir, resarcir aquello que salió mal o que cambió respecto de lo que había firmado y todavía no llegó a concretarse”.