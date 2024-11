CFK en Rosario: militancia y ausencias dirigenciales ante un calor abrasador

Ramiro Porchietti

“Milei, si sos tan guapo, desregulá los medicamentos”, dijo sin medias tintas Cristina Fernández de Kirchner en el acto de cierre en 11 Encuentro de Salud en Rosario, en un mediodía caluroso y al que asistieron, según las cifras oficiales, cerca de diez mil militantes. En un discurso que se basó en las diferencias sanitarias entre el gobierno del actual presidente y las gestiones peronistas, la nota saliente se dio en las referencias provinciales que estuvieron y aquellas que pegaron el faltazo.

Tal como reflejó Cadena 3, el discurso de la ex presidenta comenzó poco después de la hora estipulada, ante un sol abrasador y algunos desmayos entre los asistentes. El color en la previa estuvo signado por los puestos de choripanes, el merchandising y el dato saliente estuvo dado por la seguridad. Con personal propio, un riguroso control para el espacio designado para la prensa incluía cacheo y detector de metales.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En un mediodía con temperaturas altas y bajo el rayo del sol, las botellas de agua fueron el tesoro más buscado entre los presentes. Inclusive pudieron verse algunos desmayos entre la multitud que se enfervorizó cuando empezó a sonar “Fanático”, de Lali, que sirvió de banda sonora para el ingreso de CFK al escenario.

El llamado de Cristina a ampliar y la confrontación con Milei

“Ante tanta desazón uno se plantea qué hacer, en Santiago del Estero dije que hay que ampliar la militancia e interpelar no solo al militante sino a todos, les pido a todos volver a reconstruir junto a otros militantes que no son de la política”, cerró su alocución la ex mandataria, a la vez que pidió a los presentes que “enseñen al resto de los argentinos a que podamos curarnos a todos y a todas”.

El presidente Milei fue el apuntado en gran parte del discurso, basado en un alto porcentaje en la temática del encuentro: la salud. Allí, hasta se metió con la salud mental aunque sin hacer referencia directa. “"Hoy la podemos ver desde las más altas esferas hasta muy abajo. Ha penetrado transversalmente el problema de salud mental en la República Argentina. Y hay algunos que parece ser que no tienen cura”, dijo sin decir.

También, en otro momento, pareció dejar la discusión feminista de lado y dijo que las críticas hacia ella son por su condición de mujer “un poquito”, pero sobre todo por su manera de gobernar. “Porque soy mina un poquito, pero porque gobierno para todos más todavía. Porque conozco muchas minas que están en el gobierno y gobiernan para ellas y un grupo selecto, nada más”, disparó.

Kirchnerismo duro y ausencias entre el peronismo local

La expectativa puesta en el regreso de Cristina a Rosario tras cinco años estaba dada en quiénes iban a participar entre la dirigencia santafesina, a sabiendas de las diferencias entre las distintas extracciones. ¿Conduce Cristina a todo el peronismo santafesino?

Florencia Carignano, diputada nacional y referencia de La Cámpora, fue quien se cargó el acto al hombro. En una de las fotos posteriores se la ve a ella junto a Cristina, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak (organizador del evento), y los dos principales cuadros de la Corriente, Agustín Rossi y Germán Martínez.

La ex vicegobernadora Alejandra Rodenas, la ex senadora María de los Ángeles Sacnún, entre otros concejales y algunos pocos presidentes comunales dijeron presente en La Siberia, mientras que otros espacios como el de Omar Perotti, Marcelo Lewandowski -invitado a las elecciones presidenciales en Uruguay- o el flamante Vamos, brillaron por su ausencia.

Reunión de mesa chica, lo que viene

Ni bien concluido el acto, se esperaba el encuentro en un hotel céntrico junto a las principales figuras y representantes del peronismo local. Además de quienes estuvieron en el acto se sumaban algunos otros, tales como el diputado Eduardo Toniolli y la ex concejala Norma López, aunque aún se desconocen detalles de la temática del encuentro.

En un peronismo nacional que sorteó una elección no exenta de polémicas tras la imposibilidad de presentarse del gobernador de La Rioja Ricardo Quintela , Cristina recorre el país en busca de reencauzar un partido que sufrió una derrota aplastante en casi todos los distritos.

En Santa Fe, el peronismo también logró una lista de unidad pero aún no consigue amalgamar las miradas de los distintos espacios que lo integran, inclusive con algunos de ellos que dicen a viva voz no sentirse representados por la conducción local. La incógnita, ahora, es si la presidenta del partido podrá, si es que quiere o debe hacerlo, ordenar lo que ocurra en suelo santafesino.