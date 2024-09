Casi 200 mil personas asistieron a una nueva Noche de las Peatonales

Este sábado, Rosario se llenó de vida con la 11ª edición de la Noche de Peatonales, un evento que reunió música en vivo, danzas, ferias de editoriales y artesanos, galerías abiertas hasta pasada la medianoche y una amplia oferta gastronómica, a la cual asistieron casi 200.000 mil personas. Además, la jornada coincidió con el cierre de la Feria Internacional del Libro, lo que garantizó un fin de semana cargado de actividades culturales y recreativas para toda la familia.

Desde las 18 hasta la medianoche, los asistentes disfrutaron de una variedad de propuestas en el centro de la ciudad, abarcando la peatonal Córdoba, desde España hasta Buenos Aires, y la peatonal San Martín, desde San Lorenzo hasta Mendoza. Este evento, de acceso libre y gratuito, invitó a explorar la oferta gastronómica local en bares y food trucks, así como a recorrer ferias, comercios y galerías con horario extendido.

Cadena 3 Rosario estuvo presente, con entrevistas a figuras como Los Palmeras, quienes dieron un recital para el público. Rubén "Cacho" Deicas recordó sus primeros pasos con la banda: "Yo estaba trabajando en una banda de música melódica, se llamaba Los Búfalos, y tras el alejo de Popovic, Marco me convoca y me pregunta si te interesa ingresar a Los Palmeras. Y le digo 'sí, mirá, no hay problema. ¿Cuándo empezamos?'. Así que fue todo muy ligero, muy lindo. Yo me acuerdo de ese momento, y son muy graciosos porque bueno, si no hubiera sido ese momento, no hubiéramos estado hablando acá".

La Feria Internacional del Libro de Rosario, que ha tenido lugar en el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa desde su apertura el miércoles, culmina este domingo 15 de septiembre. El evento ha superado las expectativas en cuanto a asistencia, con gran afluencia de público que ha participado en presentaciones de libros, charlas con autores y actividades literarias diversas. Cada jornada se palpitó con transmisiones de Cadena 3 Rosario y sus envíos Viva la Radio, los días de semana, y Una mañana para todos en ambos días sábado.

Este sábado por la noche captó la atención la presentción del libro de Los Palmeras. La feria se unió a la Noche de Peatonales, permitiendo a los visitantes disfrutar de ambas experiencias mientras recorrían las calles y plazas del centro. El domingo, último día de la feria, promete mantener el nivel de entusiasmo con una programación diversa que incluye la presentación de "La resonancia del eco" de Claudia Bonnell, entre otras actividades dirigidas a diferentes públicos.

Desde su relocalización en el Centro Cultural Fontanarrosa en 2018, la Feria del Libro ha consolidado su presencia en el calendario cultural de Rosario, atrayendo a autores, editoriales y lectores de todo el país.

Las plazas públicas también fueron escenarios de distintas actividades, con música en vivo, ferias artesanales y opciones gastronómicas. Las galerías, por su parte, mantuvieron sus puertas abiertas hasta la medianoche, ofreciendo espectáculos y ferias en su interior. Una de las novedades de esta edición fue la participación de los Bomberos Voluntarios, quienes realizaron prácticas en vivo en San Martín entre Santa Fe y Córdoba.

Entre las propuestas más esperadas se destacó la Feria de Editoriales Independientes, que se instaló en San Martín entre Córdoba y Rioja y en Córdoba entre San Martín y Maipú. Aquí, editoriales rosarinas y librerías virtuales exhibirán y venderán publicaciones locales, nacionales e internacionales. Por su parte, la Feria de Artesanos Arriba Rosario ocupó la peatonal Córdoba, con una amplia gama de productos artesanales que van desde el cuero y la madera hasta innovadoras fusiones de materiales.

