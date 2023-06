Una oyente recordó a Mario Pereyra en "Un abrigo al Corazón": "Era un amor"

Amalia vive en barrio Los Naranjos de la ciudad de Córdoba y este sábado presenció el evento solidario "Un abrigo al Corazón", que se llevó a cabo en el Quality Arena. Su presencia no pasó desapercibida, dado que la mujer fue al lugar con una remera del histórico conductor de Cadena 3, Mario Pereyra.

"La remera me la regaló mi hermana para el Día de la Madre. Ella tiene un taller de costura", detalló Amalia.

Y amplió: "A Mario lo amo, me parece que está presente con nosotros. Sé que él nos cuida desde el cielo. La foto es en la puerta de la radio y le pregunte si me podía sacar una foto con él. Cuando murió, le dije a mi hermana que me haga una foto con esa imagen y me la regaló".

Amalia recordó que siempre iba a la radio a buscar entradas para el cine. "Mario nos veía y nos saludaba siempre, era un amor".

"Uso siempre esta remera, en el barrio, en el colectivo, en todos lados. La gente me ve y me levanta el pulgar. Esta remera es un tesoro", añadió la mujer.

También dijo que a Mario Pereyra "se lo extraña mucho" y que sigue yendo a la puerta de Cadena 3 porque le trae recuerdos del conductor de "Juntos".

"Ahora lo sigo al 'Turco' Genesir y al Titi (Ciabattoni). Siempre lo voy a recordar a Mario porque fue lo más grande que tuvimos en Córdoba", finalizó.

Informe de Celeste Benecchi.