Cardozo, tras ser absuelto: "Nadie del círculo político me tendió una mano"

El exministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo, salió al cruce tras ser absuelto por mayoría en el histórico juicio por las muertes de cinco bebés y los presuntos intentos de homicidio de otros ocho en el Hospital Materno Neonatal de la ciudad entre marzo y junio de 2022.

El médico cirujano, que enfrentó acusaciones de encubrimiento doblemente calificado, no solo celebró el fallo que lo exculpó, sino que también lanzó un duro reproche al círculo político que, según él, le dio la espalda en el momento más difícil de su vida, marcado por la recaída de un cáncer de pulmón.

“En el peor momento de mi vida, con la recaída del tumor, que tuvo muchísimo que ver con esto, me tuve que someter a una segunda cirugía. Nadie, pero nadie del círculo político me llamó, me mandó un mensaje o se puso a disposición para decirme: ‘Che, Diego, ¿necesitás que te tramite un turno con el médico? ¿Necesitás un medicamento?’”, expresó Cardozo en diálogo con los medios tras el veredicto.

Sus palabras resonaron en un contexto de alta sensibilidad, no solo por la absolución, sino también por la gravedad del caso, que culminó con la condena a cadena perpetua de la enfermera Brenda Agüero como autora material de los crímenes y con cinco años de prisión para Liliana Asís, exdirectora del hospital.

Cardozo, quien renunció al Ministerio de Salud en agosto de 2022 en medio de cuestionamientos por no haber denunciado a tiempo las muertes sospechosas, también reveló que las autoridades le impidieron reunirse con las familias de las víctimas en el momento álgido del escándalo.

“La autoridad interpretó que yo no debía estar en esa reunión y que debía ir otro personal en mi lugar”, explicó, refiriéndose a una decisión que, según él, lo alejó de las madres afectadas, a quienes expresó su solidaridad durante el juicio.

“Guardé un silencio respetuoso por su dolor, pero me arrepiento de no haber podido recibirlas”, había declarado previamente.

Informe de Gonzalo Carrasquera.