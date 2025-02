Trump sostuvo que los palestinos deberían abandonar Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró que los palestinos deberían abandonar Gaza permanentemente, y al mismo tiempo dijo que en ese caso su país tomaría el control del enclave.

"Estados Unidos tomará el control de Gaza y también haremos un trabajo con ella", afirmó Trump durante una conferencia de prensa conjunta que brindó con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

"The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it, too." –President Donald J. Trump pic.twitter.com/aCqLl9Gwwn