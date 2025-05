Swiatek triunfó sobre Emma Raducanu y revive su juego en Roland Garros

Iga Swiatek ha mostrado su dominio histórico sobre Emma Raducanu, especialmente en la cancha de Roland Garros. En el encuentro disputado el miércoles en la segunda ronda de este torneo, Swiatek se impuso claramente con un marcador de 6-1, 6-2.

“Me sentí bien en la cancha, pude llevar a cabo el plan que había trazado”, afirmó Swiatek, quien ahora tiene un registro vitalicio de 5-0 contra Raducanu y aumentó su impresionante racha de victorias en torneos de Grand Slam en tierra batida a 23. “Este lugar me inspira y me hace trabajar más duro”, agregó.

A lo largo de un partido que duró 1 hora y 19 minutos, Swiatek brilló, realizando 32 tiros ganadores contra solo 8 de Raducanu, y salvó los cuatro puntos de quiebre en sus juegos de servicio.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Fue un partido muy desigual”, reflexionó Raducanu. “Cuando Iga se siente bien en una cancha que domina, la diferencia se vuelve evidente”.

Este triunfo se une a la victoria de Swiatek en el Abierto de Australia, donde ya había ganado 6-1, 6-0 contra la misma rival. La polaca, que ha ganado todos los diez sets disputados entre ellas, busca consolidar su legado en el tenis femenino.

Swiatek, actual campeona del Abierto de Francia y con cinco títulos de Grand Slam en su carrera, está atravesando un momento complicado, ya que no ha llegado a la final en ningún torneo desde su triunfo en Roland Garros el año pasado. Con ese título, obtuvo su cuarto trofeo en París y el tercero consecutivo. Apunta a convertirse en la primera mujer con cuatro títulos seguidos en la era abierta comenzada en 1968, una hazaña que solo alcanzaron Monica Seles y Justine Henin con tres triunfos consecutivos.

Aunque ha enfrentado ciertos desafíos recientemente, incluida una derrota en las semifinales de los Juegos Olímpicos de París 2024, Swiatek está motivada para regresar a su mejor forma. “En las últimas semanas, me sentí diferente cada vez que jugaba. A veces, me sentía muy confiada, y otras simplemente me faltaba energía. Ha sido un desafío”, concluyó.