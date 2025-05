Norrie dio la sorpresa en Roland Garros y eliminó a Medvedev en la primera ronda

El tenista británico Cameron Norrie dio la gran sorpresa al eliminar en la primera ronda de Roland Garros al ruso Daniil Medvedev, quien llegaba al torneo como el 11° preclasificado.

Norrie, que venía de alcanzar las semifinales en el ATP 250 de Ginebra, se impuso por 7-5, 6-3, 4-1, 1-6 y 7-5, luego de 3 horas y 53 minutos de juego.

Este triunfo puede representar una gran inyección de confianza para Norrie, que en los últimos meses había caído muchísimas posiciones en el ranking ATP y actualmente está 81°.

Cam Norrie has as he sees off Daniil Medvedev in the decider to get his biggest win in over a year #RolandGarros pic.twitter.com/mCRIMJ3VPI