Navone no pudo aprovechar sus oportunidades y se despidió del ATP de Bucarest

El tenista argentino Mariano Navone (7°) desaprovechó la ventaja que tenía ante el húngaro Marton Fucsovics y quedó eliminado en los octavos de final del ATP 250 de Bucarest.

El argentino, de 24 años, se impuso en un disputado primer set y llegó a estar quiebre arriba en el segundo. Pero le faltó eficacia en los momentos claves y permitió la recuperación de Fucsovics, que terminó llevándose el parcial por 6-4.

