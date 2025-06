Musetti le ganó a Tiafoe y se metió en las semifinales de Roland Garros

Este triunfo marcó la primera vez que el italiano alcanzó las semifinales de un torneo de Grand Slam, lo que lo posiciona con oportunidades de ingresar al top 5 del ranking ATP. Durante los últimos meses, Musetti ha tenido actuaciones destacadas, alcanzando la final en el Masters 1000 de Montecarlo, así como las semifinales en Madrid y Roma. Este rendimiento excepcional lo colocó como candidato en este segundo Grand Slam de la temporada, un rol que ha sabido manejar con eficacia en la competencia parisina.

/Inicio Código Embebido/

How did Musetti get there ??#RolandGarros pic.twitter.com/s22WDcUBjR