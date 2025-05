Etcheverry le ganó a Lehecka y avanzó a semis del ATP 500 de Hamburgo

El tenista argentino Tomás Etcheverry demostró un muy buen nivel este jueves para ganarle al checo Jiri Lehecka y meterse en las semifinales del ATP 500 de Hamburgo.

Etcheverry se impuso sin mayores inconvenientes por 7-5 y 6-3, luego de una hora y 52 minutos de juego.

Etcheverry good ??@tometcheverry sees off Lehecka 7-5 6-3 to reach his first semi-final of the year!@hamburgopenatp pic.twitter.com/2RsRF9y3gK