El estadounidense Fritz sorprendió a Zverev y lo eliminó del US Open

El tenista alemán Alexander Zverev (4°) no pudo ante el estadounidense Taylor Fritz (12°) por los cuartos de final del US Open, donde cayó por 7-6 (2) 3-6 6-4 7-6 (3).

El tenista californiano consiguió bloquear a su rival con un juego brillante e impidió que el alemán pueda acomodarse en el partido. De esta forma, mostró sorpresa al derrotar a uno de los favoritos a ganar el certamen.

