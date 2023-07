El argentino Zeballos perdió la final de dobles de Wimbledon y entró al top 10

El tenista argentino Horacio Zeballos perdió la final del dobles masculino de Wimbledon por 6-4 y 6-4 junto a su pareja, el español Marcel Granollers, ante los número 1 del mundo, el neerlandés Wesley Koolhof y el británico Neal Skupski.

A la pareja líder del ranking le alcanzó con un quiebre por set para ganar, pero mostraron muchísima firmeza a lo largo del encuentro y prácticamente no les dieron oportunidades los hispanos.

/Inicio Código Embebido/

Wesley Koolhof and Neal Skupski are Grand Slam Gentlemen's Doubles champions for the first time ??



The No.1 seeds have beaten Marcel Granollers and Horacio Zeballos 6-4, 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/dojkmMD8yY