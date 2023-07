Djokovic venció a Rublev y clasificó a las semifinales de Wimbledon

El serbio Novak Djokovic se repuso de un mal comienzo y venció hoy en cuatro sets al ruso Andrey Rublev por 4-6, 6-1, 6-4 y 6-3 para instalarse en las semifinales de Abierto de tenis de Inglaterra de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, instancia en la que se medirá con el italiano Jannik Sinner, quien previamente derrotó al también ruso Roman Safiullin 6-4, 4-6, 6-2 y 6-2.

"Nole" Djokovic, número 2 del mundo, quien busca quedarse con el torneo para volver a la cima del tenis, en su partido número 400 en un Grand Slam llegó a su duodécima semifinal en Wimbledon, en un intenso partido ante el ruso Rublev (7), quien le ofreció una dura batalla, luego de 2 horas y 51 minutos de juego en el court central del All England Club, en Londres.

Rublev lo sorprendió a Djokovic en el set inicial, pero fue la única concesión del serbio, quien en el segundo chico arrancó con un 5-0 lapidario, para quedarse luego con el mismo por 6-1.

/Inicio Código Embebido/

The quest for number eight continues. @DjokerNole comes from a set down to defeat Andrey Rublev 4-6, 6-1, 6-4, 6-3 to advance to his 46th Grand Slam semi-final ??#Wimbledon pic.twitter.com/SfkYzYzm7b