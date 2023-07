Horacio Zeballos es finalista de Wimbledon en dobles

El tenista argentino Horacio Zeballos y su compañero español Marcel Granollers avanzaron este jueves a la final del cuadro de dobles de Wimbledon, tercer torneo de Grand Slam del año que se juega sobre superficie de césped, tras vencer en semifinales a los alemanes Tim Puetz y Kevin Krawietz por 6-4 y 6-3.

El marplatense Zeballos y el catalán Granollers emplearon una hora y 10 minutos para doblegar a Puetz y Krawietz e instalarse por segunda vez en su carrera en la final del Grand Slam que se juega en el All England Club, en Londres, tras la anterior en 2021.

Zeballos y Granollers irán en busca este sábado de su primer título de Grand Slam ante los primeros preclasificados, el neerlandés Wesley Koolhof y el británico Neal Skupski que vencieron al indio Rohan Bopanna y el australiano Matthew Ebden por 7-6 y 6-4.

Camino a la final. Zeballos y Granollers vencieron en la ronda inicial a los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, en la segunda ronda a los franceses Arthur Fils y Luca van Assche, en octavos de final al estadounidense Robert Galloway y el sudafricano Lloyd Harris, en cuartos de final a los norteamericanos Nathaniel Lammons y Jackson Withrow, y en "semis" el mencionado triunfo ante Puetz y Krawietz.

Ranking. El argentino de 38 años está ubicado en el puesto 26º del listado mundial de dobles, mientras que Granollers, de 37 años, ocupa el casillero 28º.

La final de Wimbledon les llega en la recta final de sus respectivas carreras y será la segunda en All England y la tercera como pareja ya que también jugaron el partido decisivo en el US Open de 2019.

Hecho histórico entre las chicas

Por su parte, en el cuadro de singles de damas, la checa Marketa Vondrousova (42º) avanzó a la final tras imponerse sobre la ucraniana Elina Svitolina (76º) por 6-3 y 6-3.

