El argentino Cachín no pudo contra Djokovic y fue eliminado de Wimbledon

El tenista argentino Pedro Cachín cayó derrotado este lunes ante el serbio Novak Djokovic y se marchó eliminado en la primera ronda de Wimbledon.

En el debut de la edición actual del torneo, el mayor ganador de títulos del deporte no dio lugar a sorpresas y despachó al cordobés con una victoria en sets corridos, 6-3, 6-3 y 7-6 (4).

El cotejo debió ser interrumpido al final del primer set debido a una copiosa lluvia en el All England Club, donde se desarrolla la competencia en la ciudad de Londres.

En el torneo, el serbio es imbatible y no conoce la derrota desde 2017. Su siguiente rival será el australiano Jordan Thompson, quien avanzó de ronda tras eliminar en cinco sets al estadounidense Brandon Nakashima: 2-6, 2-6, 6-4, 7-6 (4) y 6-3.

Up and running.@DjokerNole records his 29th consecutive match win at #Wimbledon, beating Pedro Cachin 6-3, 6-3, 7-6(4) pic.twitter.com/W78EBnwtzi