Djokovic venció a Norrie y alcanzó las 100 victorias en Roland Garros

Novak Djokovic alcanzó la impresionante cifra de 100 victorias en el Abierto de Francia, una hazaña superada únicamente por Rafael Nadal entre los tenistas masculinos. El serbio dominó a Cam Norrie en la cuarta ronda del torneo con un contundente 6-2, 6-3, 6-2, logrando así avanzar a los cuartos de final.

Hasta ahora, Djokovic no ha perdido ningún set en su recorrido por la competencia de este año en Roland Garros, un torneo donde ha cosechado tres de sus 24 títulos de Grand Slam. Esto demuestra su consistencia y habilidad en la superficie de arcilla.

/Inicio Código Embebido/

No trouble for Djokovic: straight-sets win and a quarterfinal clash with Zverev incoming! ??#RolandGarros pic.twitter.com/2Qyn0LPz5U