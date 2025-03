Carabelli pasó de ronda y se enfrentará a Djokovic en el Masters 1000 de Miami

El argentino Camilo Ugo Carabelli avanzó a la tercera ronda del Masters 1000 de Miami al derrotar por 6(3)-7(7), 7-5 y 6-3 al estadounidense Alex Michelsen y se enfrentará frente al serbio Novak Djokovic.

El "Brujo", quien ingresó al cuadro principal como lucky loser, tuvo que desplegar toda su garra y talento para superar al estadounidense Michelsen en un encuentro maratónico que se extendió por dos horas y 33 minutos.

El partido no comenzó de la mejor manera para Ugo Carabelli, quien cedió el primer set en un tiebreak que terminó 6-7 (3).

Sin embargo, el argentino supo recomponerse y mantenerse firme en los momentos cruciales. En el segundo set, logró imponerse por 7-5 gracias a un quiebre decisivo en los últimos juegos.

Ya en el tercer y definitivo set, Ugo Carabelli tomó el control del encuentro desde el inicio, demostrando una notable solidez que lo llevó a cerrarlo con un 6-3 a su favor.

Con este triunfo, Ugo Carabelli se ganó el derecho de enfrentar a uno de los jugadores más destacados de la historia del tenis, Djokovic.

El serbio, actual número uno del mundo, viene de vencer cómodamente al australiano Rinky Hijikata por 6-0 y 7(7)-6(1) y ahora se medirá con el argentino.

