Argentina

Rosario

Auger-Aliassime se metió en semifinales del US Open

Superó a Alex de Minaur en un partido de cuatro horas y sigue en camino para buscar su primer título de Grand Slam.

03/09/2025 | 18:04Redacción Cadena 3

FOTO: Auger-Aliassime vence en el US Open y llega a su primera semifinal de Grand Slam desde 2021

Felix Auger-Aliassime superó a Alex de Minaur 4-6, 7-6 (7), 7-5, 7-6 (4) en el Abierto de Estados Unidos tras un encuentro de cuatro horas y diez minutos el miércoles para alcanzar su segunda semifinal de Grand Slam, y la segunda en Flushing Meadows.

La única otra vez que el sembrado número 25 Auger-Aliassime llegó a las semifinales de un torneo importante fue en Nueva York en 2021, a los 21 años.

“Hace cuatro años. Se siente como más tiempo”, dijo Auger-Aliassime, quien avanzó en ese entonces cuando Carlos Alcaraz dejó de jugar en los cuartos de final por una lesión en el músculo de la pierna. “Fueron un par de años difíciles”.

Auger-Aliassime, quien es canadiense, se enfrentará el viernes al número 1 Jannik Sinner o al número 10 Lorenzo Musetti por un lugar en el partido de campeonato. El número 2 Alcaraz se enfrentará al número 7 Novak Djokovic en la otra semifinal.

“No ha terminado. Todavía queda tenis por jugar y los mayores desafíos están por venir”, dijo Auger-Aliassime. “Para eso vivo. Para eso entreno”.

Logró 22 aces y terminó con un total de 51 tiros ganadores frente a los 29 de de Minaur, quien cayó a 0-6 en su carrera en cuartos de final de Grand Slam.

Auger-Aliassime estuvo a un punto de quedar dos sets abajo cuando de Minaur lideraba 6-5 en el desempate del segundo set. Pero Auger-Aliassime borró ese punto de set con un ace de 120 mph. Eso inició una racha en la que ganó cuatro de cinco puntos para igualar el partido a un set por lado.

“Muchos nervios hoy, durante todo el partido. No fue bonito en todo momento”, dijo Auger-Aliassime durante su entrevista en la cancha en el estadio Arthur Ashe. “Estaba dispuesto a profundizar mucho y hacer todo lo que pueda para estar aquí, ahora mismo”.

Esta es la primera vez que Auger-Aliassime elimina a tres jugadores sembrados durante un solo torneo importante, sumando esta victoria sobre el número ocho de Minaur a las victorias contra el número tres Alexander Zverev en la tercera ronda y el número 15 Andrey Rublev en la cuarta.

[Fuente: AP]

