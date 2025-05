La carta viral del CEO de Fiverr que estremeció a todos

FOTO: Micha Kaufman, CEO de Fiverr (Foto: The Times of Israel).

Micha Kaufman, CEO de la plataforma en línea Fiverr, donde se conectan freelancers con personas o empresas que buscan servicios digitales, le envió una carta a los trabajadores de su compañía alertándolos sobre el impacto que tiene (y tendrá, cada vez más) la inteligencia artificial en el mundo laboral.

En el escrito, Kaufman manifiesta la importancia que tiene la adaptación y dominación de las herramientas de IA para quienes deseen adaptarse al cambio de paradigma que trae consigo la tecnología de inteligencia artificial.

La carta completa:

Hola, equipo:

Siempre he creído en la franqueza radical y detesto a quienes endulzan la realidad para evitar decir verdades incómodas. La base misma de la franqueza radical es el cuidado: te importa lo suficiente tu gente como para decirle la verdad, porque quieres que lo comprendan, crezcan y tengan éxito.

Así que aquí va la verdad incómoda: la IA viene a por sus trabajos. De hecho, también viene a por el mío. Es una llamada de atención.

No importa si eres programador, diseñador, gestor de producto, científico de datos, abogado, agente de atención al cliente, comercial o financiero: la IA va a por ti.

Debes entender que las tareas que antes se consideraban “fáciles” dejarán de existir; las que se consideraban “difíciles” serán las nuevas fáciles, y las que eran “imposibles” se convertirán en las nuevas difíciles. Si no te conviertes en un talento excepcional en lo que haces —un verdadero maestro—, te enfrentarás a un cambio de carrera en cuestión de meses. No intento asustarte. No hablo de tu empleo en Fiverr, hablo de tu capacidad para mantenerte en esta industria.

¿Estamos todos condenados? No todos, pero quienes no despierten y entiendan esta nueva realidad rápido, lamentablemente sí.

¿Qué podemos hacer? Primero, deja que lo asimiles. Bebe un vaso de agua. Grita fuerte frente al espejo si eso ayuda. Ahora relájate: el pánico nunca ha resuelto ningún problema. Hablemos de lo que sí te ayudará a convertirte en un talento excepcional:

Estudia, investiga y domina las últimas soluciones de IA en tu campo. Prueba distintas herramientas y descubre cuáles te dan “superpoderes” (más resultados por unidad de tiempo y con mejor calidad).

Encuentra a los compañeros más expertos en IA dentro del equipo y aprende de ellos.

El tiempo es el recurso más valioso: si trabajas como si todavía estuviéramos en 2024, estás haciéndolo mal. Ahora hay que hacer más, más rápido y con mayor eficiencia.

Conviértete en ingeniero/a de prompts. Google ha muerto; los LLM (Large Language Models) y la IA generativa son el nuevo fundamento. Si no los utilizas como un experto, tu valor caerá antes de que te des cuenta.

Impúlsate para hacer que la organización sea más eficiente con IA antes de plantear contratar a más personas.

Entiende la estrategia de la empresa y contribuye de manera proactiva: no esperes reuniones donde se pidan ideas; preséntalas tú.

Crea tú mismo/a las oportunidades para aprender y crecer. Me comprometo a ayudar a quien quiera ayudarse.

Si no te gusta lo que he escrito, si crees que digo tonterías o que solo soy un imbécil que quiere asustarte, ignora este mensaje. Te quiero y te deseo lo mejor, pero sinceramente no creo que te espere un futuro profesional prometedor si ignoras la realidad.

Si, en cambio, entiendes que tengo razón y quieres estar en el lado ganador de la historia, únete a mí para hablar sobre hacia dónde vamos como empresa y como profesionales. Tenemos una compañía magnífica y un futuro brillante. Solo necesitamos despertar y entender que no será bonito ni fácil: será duro y exigente, pero valdrá mucho la pena.

Este mensaje es alimento para el pensamiento. He pedido a Shelly que libere tiempo en mi agenda durante las próximas semanas para que quien quiera sentarse conmigo a hablar sobre nuestro futuro, pueda hacerlo.

Un saludo, Micha.

