Elon Musk anunció que la red social X ofrecerá llamadas de audio y video

La red social X permitirá realizar llamadas de audio y video, anunció este jueves su propietario, Elon Musk, un paso más para hacer de la antigua Twitter una "aplicación para hacerlo todo".

"Las llamadas de audio y video están llegando a X", escribió Musk en un mensaje en la plataforma, aunque no indicó cuándo estas nuevas funciones estarán disponibles.

Dijo que serán accesibles en Android, iOS, Mac y PC y que no será necesario un número de teléfono.

"X es la verdadera libreta de direcciones global", añadió.

/Inicio Código Embebido/

Video & audio calls coming to X:



- Works on iOS, Android, Mac & PC

- No phone number needed

- X is the effective global address book



That set of factors is unique.