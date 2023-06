Millonarios, aburridos y bravucones

El mundo tal como lo conocemos no sería igual sin la presencia de ellos dos. Sus invenciones los han convertido en populares a escala global y también en millonarios. Esto último de una manera particular y fuera de toda proporción. Para bien o para mal, eso, sin embargo, no los hace distintos a cualquiera de esos seres anónimos y más normales que tienen que esforzarse para llegar a fin de mes.

Los extraordinarios son Elon Musk, el CEO de Tesla y Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook. En más de una ocasión han intercambiado mensajes levemente intimidatorios porque los muchachos a veces se aburren y, además, tienen egos del tamaño de sus cuentas bancarias .

Elon es peligroso como cualquiera con acceso a Twitter. El, un poquito más, porque es el dueño de la red social del pajarito.

Y Mark avisó hace unos días que está trabajando en el diseño de un programa capaz de competir exitosamente con el creado originalmente para expresarse y pelearse en 140 caracteres. Se llama Project Barcelona y para empezar, su impulsor sostiene que podrá duplicar el número de usuarios de su rival.

“Estoy seguro de que la Tierra se muere por estar bajo el control exclusivo de Zuck sin otras opciones. Al menos será un mundo cuerdo. Por un momento estaba preocupado”, dijo el propietario de Tesla apenas se enteró de los planes de Mark.

Las disputas en las redes sólo tienen éxito cuando además de sus iniciadores se prende el resto. Un bromista la advirtió a Musk que tuviera cuidado porque el creador de Facebook y propietario de Whatsapp practica jiu jitsu.

Esa fue la chispa que encendió la idea de un desafío a dirimir diferencias en esas jaulas donde podrían dar rienda suelta al enojo.

Las artes marciales mixtas, conocidas como MMA por sus siglas en inglés (mixed martial artes) permiten tanto el uso de técnicas para pelear de pie o golpes (striking): puños, patadas, rodillazos y codazos como técnicas para pelear en el suelo o agarres (grappling): derribes, lanzamientos, llaves articulares y estrangulaciones y también la combinación de ambas.

Elon Musk tiene 51 años y Mark Zuckerberg 39. Aquel retó a éste que inmediatamente pidió que le enviara la ubicación.

Hasta acá todo fue simplemente un round de estudio de dos contendientes que se amenazan a través de las redes pero Dana Frederick White Jr. el presidente de la UFC, la mayor empresa mundial de artes marciales mixtas, vio la posibilidad de organizar la pelea del siglo y les cursó invitaciones a ambos.

El principal evento en la historia de Pay-Per View fue la pelea de Mayweather contra Conor McGregor en el 2017, que generó más de 600 millones de dólares.

El presidente de UFC cree que un combate entre Musk y Zuckerberg podría triplicar esa cifra. En los próximos días habrá novedades. Si al final aceptan enfrentarse ante las cámaras y recaudan una cifra récord sólo conseguirán demostrar que su condición de millonarios les permite llevar a la tele una disputa que no tiene más legitimidad que la de dos barrabravas.