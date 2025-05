¿El fin de los smartphones? Gafas, colgantes y la revolución de la IA

La era de los smartphones podría estar llegando a su fin. Sam Altman, creador de ChatGPT, y Jony Ive, el diseñador detrás del iPhone, se unieron para transformar la forma en que interactuamos con la tecnología.

OpenAI adquirió io, la startup de Ive, por más de 6.000 millones de euros, con el objetivo de crear una “familia de productos” que redefina el uso de la inteligencia artificial (IA).

Este anuncio, junto con los avances de Meta y Google en gafas de realidad aumentada, sugiere que entre 2026 y 2027 llegarán dispositivos que podrían desplazar al móvil como centro de la experiencia tecnológica.

Google presentó gafas con diseño, altavoces y micrófono para competir con las Meta Ray-Ban, mientras que Ive y Altman trabajan en algo completamente nuevo, posiblemente sin pantalla, que priorice la interacción por voz y el contexto.

/Inicio Código Embebido/

thrilled to be partnering with jony, imo the greatest designer in the world.



excited to try to create a new generation of AI-powered computers. pic.twitter.com/IPZBNrz1jQ