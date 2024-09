Apple presentó el nuevo iPhone 16: cuánto cuesta y qué características tiene

La compañía de innovación tecnológica Apple reveló este lunes en su sede de Cupertino, California, la nueva serie iPhone 16, acompañada de los AirPods 4 y el Apple Watch Series 10, con mejoras en la inteligencia artificial y las cámaras de sus dispositivos estrella.

Si bien, la empresa registró ingresos por 90.800 millones de dólares para el primer trimestre, ha enfrentado una disminución del 4% interanual lo que esta nueva apuesta “tira todo a la parrilla”.

Se trata de una de las marcas más consumidas de celulares y ha presentado su nueva generación de teléfonos en la que destacan las pantallas más grandes en los modelos Pro, un botón de acción háptico, y el debut de Apple Intelligence, aunque limitado, de momento, a algunos mercados.

El iPhone 16 conserva la pantalla de 6,1 pulgadas, mientras que el iPhone 16 Plus ofrece una pantalla de 6,7 pulgadas. Ambos cuentan con el procesador A18, que promete un rendimiento mejorado y optimizado para funciones de inteligencia artificial. Estos modelos incluyen un botón de acción configurable para diversas tareas, como abrir la cámara o activar el modo avión.

Los precios en Estados Unidos son de 799 dólares para el iPhone 16 y 899 dólares para el iPhone 16 Plus.

