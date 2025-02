Mundial de Canciones: cuáles son las 16 finalistas

El Mundial de Canciones de Tarde y Media Domingo avanza y se empiezan a palpitar los duelos de los 8vos de final.

Siguen en carrera 16 temas de diferentes géneros musicales que fueron elegidos por trabajadores de Cadena 3. Conductores, corresponsales, productores, administrativos y telefonistas de la radio se disputan el premio máximo.

Del abanico de canciones que siguen en competencia, solo dos son en inglés y encima se enfrentarán entre sí en esta ronda. Son "My way", de Frank Sinatra, y "Have You ever seen the rain" de Creedence Clearwater Revival.

El artista que más temas tiene en octavos de final es Rodrigo. Cuatro canciones del "Potro" llegaron a esta instancia, aunque dos de ellas se cruzarán entre sí: "Cómo olvidarla" y "Soy cordobés".

En tanto, "Amor clasificado" tendrá un duro desafío ante "Y cómo es él", de José Luis Perales; mientras que "Fuego y pasión" se medirá con "Te quiero tanto", el arrollador tema de Sergio Denis.

El folklore también tendrá un choque entre composiciones del mismo género: "Pájaro cantor", de Abel Pintos, versus "La noche sin tí", de Los Huayras.

Otra canción folklórica que aspira a llegar lejos es "Eterno amor", de Los Manseros Santiagueños. Sin embargo, no la tendrá fácil, ya que se medirá con un tema caro a los sentimientos de los argentinos: "Septiembre del 88", de Cacho Castaña.

Los amantes de la cumbia tendrán un cruce prometedor. "La suavecita", el himno de Los Palmeras versionado junto a Soledad Pastorutti, deberá verse las caras con "Perdonarte para qué", de Los Ángeles Azules y Emilia.

Al rock nacional sólo le queda con vida la canción "En la ciudad de la furia". Soda Stereo enfrentará a un artista internacional que juega de local en nuestro país. Se trata de Joaquín Sabina, quien dará pelea con "19 días y 500 noches".