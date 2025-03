Habló Medina tras la derrota: "Pedimos disculpas, fueron 5 minutos nefastos"

Alexander "Cacique" Medina no ocultó su frustración ni su desconcierto tras la inesperada derrota de Talleres ante Deportivo Armenio por penales en la Copa Argentina.

En conferencia de prensa, el entrenador albiazul asumió la responsabilidad de un partido que se le escapó de las manos en solo cinco minutos del segundo tiempo, cuando el equipo, tras dominar el primer tiempo y ponerse 2-0 arriba, recibió tres goles que sellaron una eliminación dolorosa en los penales.

"Es muy complejo analizarlo tácticamente, hay que pedir disculpas a nuestra gente por la forma en que perdimos", expresó con visible bronca.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Medina describió un encuentro de dos caras: un primer tiempo donde Talleres controló el juego, marcó dos goles y pudo haber hecho más, y un segundo tiempo que calificó de "nefasto".

"En cinco minutos nos dieron vuelta el partido con tres goles. No tiene explicación lógica", admitió, subrayando que no se trató solo de errores tácticos o técnicos, sino de un fallo en el "manejo interno y de fibra" del equipo tras encajar el primer tanto.

La autocrítica fue el eje de su discurso: "Somos los primeros en estar enojados y con rabia, pero no podemos perder la cabeza y borrar lo que se hizo bien".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El DT enfrentó preguntas incómodas sobre el momento del equipo, que hace apenas 15 días celebraba un título y ahora suma una racha preocupante –1 victoria en 13 partidos–. "¿Fin de ciclo? Tengo mucha fuerza para seguir. Hay material para obtener resultados con buen juego", respondió, recordando el campeonato reciente y la ilusión por la Copa Libertadores y el clásico ante Belgrano que se avecina.

Consultado por esos "cinco minutos nefastos", Medina evitó excusas. "La charla del entretiempo fue clara: el partido no estaba terminado. Pero después de un gol, dos, tres, no pudimos manejar la situación", lamentó. Sobre el merecimiento, se negó a justificarse: "No hay análisis de merecimiento contra un equipo de tercera categoría que nos ganó bien. Hay que felicitar al rival y hacer autocrítica".

Con el clásico en el horizonte y la bronca aún fresca, Medina llamó a la calma y al trabajo. "Hay que bajar la pelota, analizar en frío y levantarse rápido. La gente nos apoyó siempre, hoy también, y hace 15 días éramos campeones. No son los peores del mundo ahora", cerró

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/