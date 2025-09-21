FOTO: Zárate: un hombre lleva cuatro días desaparecido y detuvieron a un agente municipal

La ciudad de Zárate permanece conmocionada por la desaparición de Eduardo Saúl De Francesco, un hombre de 79 años que fue visto por última vez el pasado jueves 17 de septiembre en su domicilio de Valentín Alsina al 1000.

Desde entonces, familiares y vecinos impulsan una intensa búsqueda que ahora dio un giro con la detención de tres personas, entre ellas un agente municipal y una oficial de la Policía bonaerense.

La investigación está a cargo de la DDI Zárate-Campana (Gabinete de Búsqueda de Personas) y caratulada como “averiguación de paradero”.

En las últimas horas, los efectivos incautaron dos vehículos -un Volkswagen Gol blanco y un Ford Focus- y arrestaron a Alejo Moreno y María Ludmila Valentini, esta última oficial del Comando de Patrullas de Campana.

El tercer detenido es un agente que trabajaba en el Centro de Operaciones de Zárate (COZ).

Desde el organismo emitieron un comunicado en el que aclararon que el trabajador ingresó en mayo de 2024 “tras entrevistas de rigor y sin registrar antecedentes penales ni procesos judiciales en su contra”. Además, subrayaron que nunca había sido sancionado por mal desempeño.

Fuentes de la investigación confirmaron que Moreno fue captado por cámaras de seguridad en los inmediaciones de la casa de De Francesco en los momentos cercanos a la desaparición.

Los pesquisas no descartan un móvil económico detrás del caso, aunque la causa se mantiene bajo estricta reserva judicial.

Mientras tanto, la comunidad local exige celeridad y transparencia en el proceso. Familiares, amigos y vecinos de Eduardo convocaron a una marcha en Zárate, donde reclamarán su aparición con vida y la intervención de fuerzas federales en la investigación.

De Francesco lleva más de cuatro días desaparecido, y la incertidumbre crece con el correr de las horas.