Un instructor de paracaidismo náutico falleció en Tailandia luego de desprenderse de su arnés y precipitarse al mar desde una altura estimada en unos 60 metros durante un vuelo recreativo junto a un turista. El episodio ocurrió frente a una concurrida zona costera y fue registrado en video por testigos desde la playa.

En las imágenes, que rápidamente se viralizaron y generaron conmoción en redes sociales, se observa inicialmente una vela de parasailing a rayas rojas y blancas suspendida en el aire sobre el agua, remolcada por una lancha motora.

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El momento del impacto

A los pocos segundos de iniciada la grabación, una de las dos personas que descendían junto al paracaídas se suelta y cae de manera abrupta en picada hacia el mar, impactando con violencia contra la superficie del agua ante la mirada de bañistas y turistas que se encontraban en la orilla.

De acuerdo con los reportes difundidos junto al material, la víctima era el guía o instructor de la actividad, mientras que el pasajero permaneció sujeto al arnés bajo el paracaídas mientras la embarcación continuaba su desplazamiento por el sector.

El hecho causó fuerte impacto entre quienes presenciaron la escena en una playa repleta de sombrillas y embarcaciones recreativas, así como entre miles de usuarios en plataformas digitales tras la difusión del registro.

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?? HASSAS | Tayland'da bir parasüt görevlisi, turistle birlikte yaptigi uçus sirasinda yaklasik 60 metre yükseklikten düserek hayatini kaybetti. https://t.co/P2FFP2wh5F — Medya 3 (@medya3tr) November 24, 2026

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