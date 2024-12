FOTO: Un taxista se quedó dormido y debieron despertarlo policías y el SAME

Un curioso incidente ocurrió esta mañana en las inmediaciones del Congreso de la Nación, cuando un taxista se quedó dormido al volante de su vehículo estacionado en la avenida Rivadavia, en el barrio de Balvanera. La situación, que despertó la preocupación de los transeúntes y conductores, requirió la intervención de la Policía de la Ciudad, el Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME), y hasta los Bomberos de la Ciudad, quienes debieron cortar parcialmente el tránsito para poder abordar la situación.

Según informó la Policía, el incidente tuvo lugar alrededor de las 8:30 en la avenida Rivadavia al 1800, a la altura del ingreso al anexo de la Cámara de Diputados.

Allí, un Renault Fluence de color amarillo permanecía detenido en el segundo carril central, y el conductor no respondía a los llamados de los transeúntes ni a los intentos de los efectivos para despertarlo. Durante más de 20 minutos, los policías probaron varias técnicas para verificar si el hombre estaba dormido o había sufrido algún problema de salud.

UN TAXISTA SE QUEDÓ DORMIDO Y TRATARON DE DESPERTARLO POR 20 MINUTOS ???? pic.twitter.com/Myf3185JCK — Real Time (@RealTimeRating) December 16, 2024

Finalmente, tras la intervención del SAME, se confirmó que el taxista solo estaba profundamente dormido, y no presentaba signos de inconsciencia o problemas médicos graves. Los profesionales de la salud interrogaron al conductor, quien aseguró estar en perfecto estado, y se determinó que no era necesario su traslado a un hospital.

En cuanto a la posible ingesta de sustancias, aún no se han confirmado detalles sobre si se le realizaron los tests correspondientes, aunque se indicó que el hombre, tras despertarse, decidió retirarse del lugar por su cuenta.

El incidente fue registrado en videos compartidos en redes sociales, en los que se ve a varios policías intentando agitar el auto y verificando los signos vitales del conductor. En uno de los videos también se observa la intervención del SAME.

Este evento se suma a una serie de incidentes viales registrados en la ciudad de Buenos Aires esta mañana, entre ellos un choque en el que una ambulancia del SAME volcó luego de ser impactada por un automóvil en el barrio de San Cristóbal, y una serie de colisiones en Palermo, Almagro y Balvanera que dejaron varios heridos.

Afortunadamente, el taxista involucrado en este extraño episodio salió ileso y no presentó mayores complicaciones.