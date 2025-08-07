En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Tres volcanes están bajo alerta amarilla en Mendoza por aumento de actividad sísmica

Las autoridades recomiendan mantenerse alejados de los cráteres activos, tras emitir alertas técnicas amarillas para tres volcanes en Mendoza debido a un incremento en la actividad sísmica y térmica.

07/08/2025 | 11:48Redacción Cadena 3

FOTO: Tres volcanes están bajo alerta amarilla en Mendoza por aumento de actividad sísmica

El Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) emitió tres alertas técnicas amarillas para complejos volcánicos ubicados en la provincia de Mendoza, debido a un incremento en la actividad sísmica, deformaciones en la corteza terrestre y presencia de anomalías térmicas detectadas por imágenes satelitales.

El complejo volcánico Planchón-Peteroa, ubicado en el sur mendocino y cercano a las localidades de Las Loicas, Malargüe y Las Leñas, presentó un cambio en su comportamiento interno. Según los expertos, desde mediados de mayo se registraron eventos sísmicos de mayor energía, deformaciones en el terreno y presencia de gases volcánicos, aunque sin manifestaciones superficiales por el momento. Además, se supo que la última erupción significativa en esta zona ocurrió entre 2018 y 2019.

Por su parte, el complejo Laguna del Maule, situado entre Mendoza y Neuquén, también mostró una aceleración en los procesos internos, ya que el monitoreo satelital detectó un aumento en la tasa de deformación del suelo de hasta 4,2 cm por mes, lo que sugiere una posible acumulación de magma a baja profundidad. Si bien no hay señales visibles en la superficie, el fenómeno generó preocupación entre las autoridades y expertos en riesgo geológico.

En tanto, el complejo Puyehue-Cordón Caulle, íntegramente ubicado en territorio chileno pero con posible impacto en suelo argentino, se mantuvo bajo vigilancia tras registrarse eventos sísmicos moderados, un alzamiento del terreno y una reciente anomalía térmica. Este volcán fue protagonista de una gran erupción en 2011 que afectó fuertemente la región sur de Argentina.

Finalmente, ante estos tres fenómenos, las autoridades recomendaron mantenerse alejados de los cráteres activos, informarse a través de medios oficiales y revisar los planes de contingencia en las zonas cercanas, ya que el nivel amarillo de alerta volcánica implica que hay cambios en la actividad del volcán que podrían evolucionar hacia un proceso eruptivo en los próximos días o semanas.

Lectura rápida

¿Qué volcanes están bajo alerta? Tres volcanes en Mendoza: Planchón-Peteroa, Laguna del Maule y Puyehue-Cordón Caulle.

¿Por qué fueron alertados? Por un incremento en la actividad sísmica y térmica, además de deformaciones en la corteza terrestre.

¿Qué se recomienda a la población? Mantenerse alejados de los cráteres activos y consultar medios oficiales para información.

¿Cuándo fue la última erupción significativa? La última erupción significativa en Planchón-Peteroa ocurrió entre 2018 y 2019.

¿Qué significa la alerta amarilla? Implica cambios en la actividad volcánica que podrían evolucionar hacia un proceso eruptivo en el corto plazo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho